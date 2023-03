Openair Bivio 2023: Das Line-up steht fest

Den Auftakt am Freitag machen die Briten Public Display of Affection auf der Mainstage des Openair Bivio.

Schweizer Acts auf drei Bühnen

Gestartet wird bereits am Donnerstagabend mit Resident-DJ Pepe Beat. Am Freitag eröffnet Jkson den zweiten Festivaltag auf der Bühne von Alice’ Garden, gefolgt vom ersten Hauptact Public Display of Affection auf der Stalia Bühne. Anschliessend treten Evelinn Trouble, Lombre aus Frankreich und als letzter Mainact Smith & Smart aus Berlin auf. In der Stampfzone schliesst dann Matzipan den Freitag mit seinem tanzbaren Set ab.