Ein Elektriker ist am Mittwoch in einen Topf mit flüssigem Aluminium gefallen. Personen, die mit demselben Material arbeiten, reagieren bestürzt auf den Unfall. Sie hoffen, dass dem 25-Jährigen keine Gliedmassen amputiert werden müssen.

1 / 2 In diesen Aluminium-Warmhalteofen stürzte der Elektriker. Stapo SG Der 25-Jährige wurde mit der Rega ins Spital geflogen. Tio/ 20 minuti

Darum gehts Ein 25-jähriger Elektriker verletzte sich in St. Gallen bei einem Sturz in einen Aluminium-Warmhalteofen schwer.

Sein Gesundheitszustand ist stabil.

Facharbeiter sagen, dass sie nach dem Unfall über ihre eigene Sicherheit vermehrt nachdenken.

Am Mittwoch waren in St. Gallen zwei Betriebsunterhaltarbeiter mit Arbeiten an einem Aluminium-Warmhalteofen beschäftigt. «Im Ofen befand sich flüssiges Aluminium mit einer Temperatur von 720 Grad Celsius», schreibt die Stadtpolizei St. Gallen am Donnerstagabend. Bei den Arbeiten stürzte ein 25-jähriger Elektriker in den Ofen und sank bis zu den Knien in das Aluminium ein. Beim Unfall zog sich der Mann grossflächige Verbrennungen und Verletzungen zu. Er wurde mit der Rega ins Spital geflogen.

Am Tag nach der Meldung gibt der Arbeitsunfall unter Personen, die ebenfalls mit flüssigem Aluminium arbeiten, zu reden. «Das Loch hätte doch zugedeckt sein müssen», sagt etwa ein 55-jähriger Avor-Mitarbeiter zu 20 Minuten. So wie er die Becken kenne, hätten die in der Regel einen Deckel. Und dieser müsse geschlossen sein, solange nicht Material herausgeholt wird. Nur schon ein Stolpern in der Nähe vom Ofen könne gravierende Auswirkungen haben.

«Es ist traurig. Aber man kann sich den Unfall fast nur durch Fahrlässigkeit erklären.» Für den 25-Jährigen tue es ihm sehr leid. Er hoffe, dass dem jungen Mann keine Gliedmassen amputiert werden müssen.

Man denkt wieder über Sicherheit nach

Ein Giesstechnologe sagt zu 20 Minuten, dass man die schockierende Nachricht aus St. Gallen traurig zur Kenntnis genommen habe. «Arbeiten mit flüssigem Metall ist immer heikel», so der Fachmann. «Zum Glück hat der Elektriker überlebt.» Wenn man solche Meldungen höre, dann überdenke man sofort die eigenen Sicherheitsabläufe nochmals.

Zum Unfall könne er nicht viel sagen, da er die Umstände und die Anlage nicht kenne. Er sei aber froh, dass so ein Unfall bei der Anlage in seinem Betrieb prozesstechnisch kaum möglich sei. «Unsere Anlage ist immer geschlossen», so der Giesstechnologe.

Schwer verletzt, aber stabil

Die Stadtpolizei St. Gallen gibt am Freitagnachmittag ein Gesundheits-Update: «Der Mann hat schwere Verletzungen erlitten», sagt Dionys Widmer, Sprecher der Stadtpolizei St. Gallen. Er sei in eine Spezialklinik gebracht worden. «Er ist aktuell in stabilem Zustand.» Gliedmassen habe man dem 25-Jährigen bislang keine abnehmen müssen.

«Die Staatsanwaltschaft hat formell noch keine Untersuchung eröffnet», schreibt die St. Galler Staatsanwaltschaft auf Anfrage. Die polizeilichen Ermittlungen gegen unbekannt wegen fahrlässiger Körperverletzung seien noch am Laufen. Weitere Auskünfte könnten aufgrund der laufenden Ermittlungen nicht erteilt werden.

Hast du oder hat jemand, den du kennst, ein Trauma erlitten? Hier findest du Hilfe: Pro Mente Sana, Tel. 0848 800 858 Angehörige.ch, Beratung und Anlaufstellen Selbsthilfegruppen Pro Juventute, Beratung für Kinder und Jugendliche, Tel. 147 Dargebotene Hand, Sorgen-Hotline, Tel . 143