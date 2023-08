Schottland: Das Loch-Ness-Zentrum bläst zur grossen Jagd auf das «Monster»

Am 26. und 27. August ist es so weit:

Das Loch-Ness-Zentrum in Schottland lädt zur angeblich grössten Suche nach dem legendären «Monster» seit den 1970er-Jahren ein. Bei der Suche an der Wasseroberfläche am 26. und 27. August würden auch Drohnen eingesetzt, die Wärmebilder vom See machen, teilte das Zentrum, eine Touristenattraktion, mit. Auf diese Weise sei das Gewässer noch nie abgesucht worden. Mitsuchende sollen dem Zentrum zufolge Ausschau nach Bewegungen im Wasser halten.