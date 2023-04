Tibeterin über Eklat-Video: «Das ‹lutsche meine Zunge› war ein Spässchen des Dalai Lama»

Die tibetische Community in der Schweiz ist in Aufruhr, seit ihr Dalai Lama weltweit für Schlagzeilen sorgt. In zahlreichen Zuschriften an 20 Minuten stellen sich Tibeterinnen und Tibeter hinter ihren Oberlehrer. Dieses sei Opfer eines chinesischen Komplotts geworden, glauben sie. Dass der Dalai Lama einen Buben aufgefordert hat, an seiner Zunge zu lutschen, ist für sie nicht mehr als ein Scherz oder ein Missverständnis.