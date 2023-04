Vapes und E-Zigaretten: So sehr leidet deine Haut darunter

Tabakerhitzer, E-Zigaretten und Einweg-Vapes mit süssem Geschmack stehen immer wieder in der Kritik. Sie sind besonders bei Jugendlichen beliebt und gelten als Einstieg in die Nikotinabhängigkeit – können aber bereits abhängigen Rauchern auch helfen, vom Tabak wegzukommen. Das Krebsrisiko soll bei Vapes geringer als bei herkömmlichen Zigaretten sein, trotzdem gelangen Schadstoffe in den Körper. Und wie sieht es mit den Risiken für die Haut aus? Wir haben mit Dr. Valentina Bänninger darüber gesprochen, was zu befürchten ist.