Neu zum Streamen

Das macht Alicia Keys’ Tanzfilm anders

Die Sängerin veröffentlicht einen Coming-of-Age-Streifen, der sich abheben will, ausserdem wurde ein Teenager sein ganzes Leben zur Spionage ausgebildet, ohne davon zu wissen – das gibts neu zum Streamen.

Alicia Keys hat einen Coming-of-Age-Film produziert, in dem sich eine ungewöhnliche Tanzgruppe zusammenfindet.

«Work It»

Um es an eine Elite-Universität zu schaffen, will Quinn Ackerman (Sabrina Carpenter) Pluspunkte sammeln, indem sie Mitglied eines Tanzteams wird.

An ihrer High School trainiert das Top-Team Thunderbirds, dort wird sie jedoch abgelehnt – kurzerhand trommelt Quinn zusammen mit ihrer besten Freundin (Liza Koshy) eine eigene Gruppe zusammen, die aus Menschen besteht, die ausgegrenzt wurden.

Der Knackpunkt

Diversität und Inklusivität

Er liebe solche Filme und verbinde sie mit seiner Kindheit – wie er gegenüber «NPR» verrät, sei «Work It» aber anders und gehe einen Schritt weiter: «Er dreht sich um Diversität, Inklusivität und darum, sich gegenseitig zu bestärken. Der Film ist ein grosser Cocktail von all den Dingen, die wir gerade brauchen.» Es sei schön, ein Stück Kunst zu haben, das einfach guttue.

Alex Rider

Stell dir vor, du wirst seit deiner Kindheit für die Spionage ausgebildet – und weisst nichts davon. So gehts Alex Rider (Otto Farrant): Nachdem sein Onkel bei einem angeblichen Autounfall verstorben ist, wird der Teenager zum britischen Geheimdienst zitiert.

Alex im Internat

Er schlüpft in eine Schuluniform und nimmt eine neue Identität an, für den Auftrag muss er sich in ein Internat für Kinder von Superreichen einschleusen. Dort angekommen, entdeckt er allerdings, dass die Schülerinnen und Schüler für einen verstörenden Plan benützt werden.