Chlorwasser schadet deinem Haar – so kannst du es schützen

Ob in ätzend riechendem Bad-Reiniger, der Blondierung beim Coiffeur, im Pool oder sogar im Trinkwasser (ja, auch in der Schweiz) – Chlor ist viel häufiger in alltäglichen Situationen anzutreffen, als du vermuten würdest. Speziell, wenn man bedenkt, dass hinter dem Namen ein giftiges und schnell tödliches Gas steckt.