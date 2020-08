Weitreichende Folgen

Das macht die Hitze mit der Schweiz

Von Steinschlag über Ernteausfälle bis hin zu Hitzetoten: Die Sommerhitze setzt der Schweizer Natur und Bevölkerung stark zu.

Die Zahl der Sommer- und Hitzetage in der Schweiz steigt an. Darunter leidet nicht nur die Landwirtschaft.

Seit Beginn der Industrialisierung gegen Ende des 18. Jahrhunderts hat sich die Zusammensetzung der Atmosphäre durch die Emission von Treibhausgasen zunehmend verändert. Dies verstärkt den natürlichen Treibhauseffekt und führt zu einem spürbaren Wandel des Klimas. Insbesondere die starke Erwärmung seit 1950 ist mit natürlichen Klimaschwankungen nicht mehr erklärbar. Die Schweiz gehört zu den Ländern, die am stärksten vom Klimawandel betroffen sind. Die Erwärmung seit dem Messbeginn 1864 beträgt dem Bundesamt für Umwelt zufolge über 2 Grad Celsius und ist damit doppelt so hoch wie im weltweiten Mittel. Eine unmittelbare Folge der steigenden Temperaturen ist, dass es in der Schweiz heissere Sommer gibt. Die Anzahl der Sommertage, an denen das Thermometer über 25 Grad Celsius anzeigt, wird genauso wie das Vorkommen von Tropennächten weiter zunehmen. Vor allem im Mittelland steigt die Zahl der Sommer- und Hitzetage stark an. In Zürich zum Beispiel zeigt sich seit 1960 eine Zunahme um ein bis zwei Hitzetage pro Dekade. Hier wird aufgezeigt, welche Folgen die Sommerhitze für uns hat.