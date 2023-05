TikTok-Star verschenkt Geld an Wildfremde

«Nicht nur den angesprochenen Personen, auch den Zuschauenden soll es wegen der Videos besser gehen», sagt Zachery Derniowski aka «MDmotivator».

Darum gehts Während der Corona-Pandemie fiel der Kanadier Zachery Derniowski (29) in ein Loch.

Er fand einen kreativen Weg, um gegen seine Depression anzukämpfen.

Erst waren es Umarmungen von Fremden, dann begann er, Wildfremden Geld zu schenken, wenn sie ihm zuvor aus der Klemme halfen.

Die Videos seiner Begegnungen halfen nicht nur ihm, auch Millionen von Usern und Userinnen sind gerührt.

Im Interview erklärt «MDmotivator», wie er mit unfreundlichen Reaktionen umgeht, was er von Antidepressiva hält und wie es mit der Freundlichkeit in reicheren und ärmeren Ländern aussieht.

Auf Tiktok, Instagram und Youtube ist er als «MDmotivator» bekannt, sein richtiger Name aber ist Zachery Derniowski (29). Der ehemalige Medizinstudent will das Bewusstsein für psychische Gesundheit schärfen und Freundlichkeit verbreiten.

Dazu nimmt er auf, wie er Geld an beliebige Fremde verschenkt (siehe Video). Meist nach folgendem Schema: Erst fragt er jemanden, ob er ihm aushelfen könne. Tut derjenige oder diejenige das, überrascht er sie mit einer stattlichen Summe. Ganz nach dem Motto: Tue Gutes und dir wird es selbst gut gehen.

Die Videos von seinen Begegnungen berühren Millionen User und Userinnen. 20 Minuten hat mit dem Kanadier gesprochen.

Zach, Freundlichkeit steht bei dir im Mittelpunkt. Kriegst du auch unfreundliche Reaktionen auf deine Videos?

Natürlich. Meine Videos werden mitunter sehr hässlich kommentiert. Doch mein Ziel ist es, das echte Leben von Einzelnen oder Familien besser zu machen, als es vorher war. Und nicht nur das: Mit meinen Videos will ich einen Wellen-Effekt erzielen: Also nicht nur den angesprochenen Personen, auch den Zuschauenden soll es wegen der Videos besser gehen und sie dazu inspirieren, jemandem etwas Gutes zu tun oder einfach freundlich zu sein. Solange meine Videos das erreichen, kann ich mit den negativen Kommentaren leben.

Offenbar hast du die Idee entwickelt, als es dir während der Corona-Pandemie schlecht ging. Erzähl.

Ich war damals im Medizinstudium, meine Beziehung ging den Bach runter, und ich hatte eine Knieverletzung. Ich wurde depressiv. Zunächst ging es bei den Videos nicht um Geld, sondern darum, einfach jemanden zu umarmen. Das war meine Therapie, weil ich mich 2020 von der Welt so isoliert fühlte. Ich war mit diesem Gefühl der Nicht-Verbundenheit nicht alleine, wie sich zeigte. Also drehte ich diese Umarm-mich-Videos während zwei Monaten jeden Tag.

Wie half dir das bei deiner Depression?

Ich fühlte mich nach sechs Monaten wieder lebendig und gebraucht. Lange Zeit tat ich Dinge, studierte etwa Medizin, einfach weil es gut wirkte und Leute beeindruckte. Mich aber liess es letztlich leer zurück. Das Projekt gab mir einen Sinn, und es hilft Menschen ganz konkret. Das ist für mich enorm erfüllend, so konnte ich meine Depression überwinden.

Was hältst du von Antidepressiva?

Jeder ist anders, und medizinische Hilfe ist sicher nichts Schlechtes, ich rate davon bestimmt nicht ab. Ich ging auch in eine Therapie. Doch in Zeiten von Covid war das nur online möglich, was mir nichts gab. Jetzt kann ich über diese dunkle Zeit auch ganz offen sprechen, was zuvor nicht ging, ich war mental total gelähmt.

Leute glücklich machen – tust du das jetzt hauptberuflich?

Ja. Ich bin extrem dankbar, dass ich das tun darf.

Erwägst du, dein Medizinstudium wieder aufzunehmen?

Sag niemals nie. Ich hätte ja auch nie gedacht, dass ich mit 29 Jahren solche Videos mache. Doch derzeit bin ich zufrieden, die Zukunft nicht voll verplant zu haben. Mein Leben ist in den letzten zwei Jahren so viel leichter geworden, ich fühle keine Belastung und bin einfach happy. Also nein, eher nicht.

Erst gings nur um Umarmungen. Wie kam auf einmal Geld ins Spiel?

Die Idee kam ursprünglich aus der Online-Community: Man fragte mich, ob ich fremden Menschen statt einer Umarmung auch eine Belohnung geben würde, ein kleines Dankeschön, das ganz praktisch helfen könnte. Es kamen immer mehr Spenden rein, und schliesslich beteiligten sich sogar Firmen. Mittlerweile haben wir ein extrem erfolgreiches Crowdfunding auf die Beine gestellt. In den letzten zweieinhalb Monaten haben wir so 750’000 Dollar gesammelt, die ich jetzt an Individuen oder Familien verteilen kann. Als Einzelperson wäre mir das nie gelungen.

Wie viel verdienst du selbst daran?

Oh. Das ist eine sehr persönliche Frage. Sagen wir so: Ich kann meine Rechnungen zahlen und etwas zur Seite legen. Aber wirklich: Der Grossteil des Geldes, das wir einnehmen, fliesst in die Videos, die ich mit einem Freund mache – er ist seit Anfang an dabei, aber hatte lustigerweise noch nie zuvor ein Video aufgenommen.

Du sagst, du seist mit deinem Projekt in 17 Ländern gewesen. Gibt es freundlichere und unfreundlichere Staaten?

Coole Frage! Nein, ich denke nicht. Doch ich merke, dass wir in Nordamerika andere Prioritäten haben als Länder, die sozioökonomisch weniger erfolgreich sind. Ich war in sogenannten Drittweltstaaten und dachte, dass ich dort mit unserem Geld mehr ausrichten und mehr Menschen helfen kann. Das stimmte aber nur bedingt, denn die Leute sind oft glücklicher als wir es sind. Es geht ihnen weniger ums Geld, sondern um Familie, Liebe, menschliche Verbindungen. Die Menschen etwa in Mexiko, Brasilien oder Indonesien sind tatsächlich auch insgesamt freundlicher.

Würdest du sagen, dass ärmere Menschen grosszügiger sind als reiche Menschen?

Verallgemeinern würde ich das nicht unbedingt. Und doch fiel mir auf: Die Menschen, die am wenigsten haben, neigen dazu, am meisten zu geben. Nicht nur was Geld angeht, sondern was auch immer sie geben können. Mir ist wichtig zu vermitteln: Es geht nicht um Geld und den Wow-Faktor. Es sind die kleinen Akte von Freundlichkeit gegenüber anderen, auch Fremden, die am bedeutungsvollsten sind.