So gehts: Installiere die neuste Version der 20-Minuten-App. Tippe unten rechts auf «Cockpit», dann aufs «Einstellungen»-Zahnrad und schliesslich auf «Push-Mitteilungen». Beim Punkt «Themen» tippst du «People» an – schon läufts.

Angesichts des dahinsiechenden Festivalsommers haben wir die 20-Minuten-Community gefragt, was in der heissen Jahreszeit bei ihr so ansteht. Pläne und Ideen findest du oben in der Bildstrecke.