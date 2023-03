Muttenz BL: «Das macht mich einfach wütend»

In Muttenz zerstörten Vandalen vier Holzbänkli, die beim Naherholungsgebiet Rütihard in Muttenz standen. Die Gemeinde steht seit letztem Jahr «Sachbeschädigungen im neuen Ausmass» entgegen.

1 / 6 In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch dieser Woche wurden die vier Bänkli auf der Rütihard erneut beschädigt. Die Sitzlatten aus Holz wurden zum Feuern benutzt. Sie werden nun möglicherweise nicht mehr auf der Rütihard, sondern an einem anderen Platz wieder aufgestellt. Verkehrsverein Muttenz Bereits im Juli 2022 zerstörten Unbekannte die vier Bänkli beim Naturschutzgebiet Rütihard in Muttenz. Dabei wurde die Sitzgelegenheit zum Feuern benutzt. Ein alte Eiche wurde massiv beschädigt. Sie musste gefällt werden. Verkehrsverein Muttenz «Ein schlechter Start in den Frühling», schreibt der Verkehrsverein Muttenz am Mittwoch auf Facebook dazu. Der Vereinspräsident Steven Suter könne die Zerstörungswut nicht verstehen. «Man stellt etwas hin für die Allgemeinheit und dann wird es mit Gewalt kaputt gemacht. Damit habe ich echt Mühe», so Suter. Verkehrsverein Muttenz

«Es macht mich einfach wütend. Man stellt etwas für die Allgemeinheit hin und es wird einfach zerstört», sagt Steven Suter vom Verkehrsverein Muttenz. Der Vereinspräsident verstehe es einfach nicht. «Ich finde es schön, dass die Plätze zum Zeitverbringen genutzt werden. Aber die Gewalt, mit der die Bänkli zerstört werden, mit der habe ich echt Mühe», sagt Suter weiter.

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wurden beim Naherholungsgebiet Rütihard vier Sitzbänkli mutwillig zerstört und verbrannt. Dabei rissen Vandalen die Holzlatten heraus und benutzten sie zum Feuermachen. Der Verein postete am Mittwoch Bilder davon und schrieb dazu: «Schlechter Start in den Frühling.» Eine eigens erstellte Zerstörungs-Chronik des Vereins, die dieser Zeitung vorliegt, zeigt – das geht schon länger so.

Das erste Mal wurden die Bänkli in der Rütihard im Juli 2022 verbrannt. Danach zerstörten Vandalen eine ganze Sitzbankgarnitur im Oktober 2022. Die Gemeinde schrieb in einer Mitteilung dazu, dass eine Sachbeschädigung dieses Ausmasses neu sei. Auch sie mache die Brandserie ratlos. Erst im Frühling 2022 sei die Stelle bei der Rütihard neu eingerichtet worden. «Dass Bänkli zerstört werden durch Kratzereien und Graffiti, das kennen wir. Seit letztem Jahr hat die Zerstörung jedoch zugenommen», so Suter.

Könnte keine Bänkli beim Rütihard mehr geben

Der Verein mache die Arbeit ehrenamtlich. Acht bis zehn Samstage im Jahr pflegen bis zu zehn Personen die Sitzbänkli für die Gemeinschaft, bei denen das Material über Spender und Gönner finanziert wird. «Das ganze Team ist sehr verärgert. Wir klären gerade, ob sich eine Versicherung für die Bänkli finanziell lohnt.» Zudem werden die Gönner, die die Bänkli gespendet haben, gefragt, ob die Sitzgelegenheiten in Zukunft an einem anderen Ort aufgestellt werden sollen. «Für die Gönner ist es auch frustrierend, wenn ihr Bänkli zerstört wird. Deshalb bieten wir diese Möglichkeit.» Dies könnte für die Feuerstelle Rütihard bedeuten, dass dort vom Verein in Zukunft keine Sitzgelegenheit mehr gestellt wird.

Wer hinter dem Vandalismus stecke, sei unklar. Der Verein vermute Jugendliche und habe Anzeige gegen unbekannt erstattet. Die Polizei Basel-Landschaft hat Kenntnis von den Vorfällen und entsprechende Ermittlungen aufgenommen.