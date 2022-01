Gladbach-Sportchef Max Eberl vor Rücktritt – wegen Liebe zu einer Schweizerin?

Nach über 13 Jahren : «Das macht mich krank» – Gladbach-Sportchef Eberl tritt unter Tränen zurück

Bundesliga-Club Borussia Mönchengladbach verliert seinen Sportchef Max Eberl. Verantwortlich dafür ist weder sportliche Misere noch die Liebe zu einer Schweizerin.

Dem widersprach Eberl allerdings an einer Medienkonferenz am Freitagnachmittag.

Liebe zu Schweizer Ex-Moderatorin kein Grund

Gleichzeitig sei er «ein ganz gutes Beispiel dafür, was auf der Welt passiert», sagte Eberl mit Blick auf die Gerüchte, die seit dem Vorabend aufgekommen waren: «Was in 24 Stunden gemacht wird, was gesprochen wird und spekuliert wird, das ist das, was mich krank macht», sagte Eberl: «Ich beende was, was mir sehr viel Freude und Spass bereitet hat, weil Fussball mein Leben ist, meine Freude. Viele Dinge drumherum sind nicht mehr meine Freude und mein Spass.»