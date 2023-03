Arbon : Wer hat diese Pflanze gestohlen?

Diese Pflanze wurde am Samstag in Arbon gestohlen.

In Arbon hatte die 42-jährige Sindy J. am Samstag ihren Zügeltag. Mit einer Hebebühne wurden alle Sachen, die gezügelt werden sollten, aus dem Balkon gehoben und in ein Transportfahrzeug geladen. Als dieses voll war, wurden einige Dinge, unter anderem eine mehr als 15-jährige Pflanze samt riesigem Topf, an der Seestrasse für wenige Minuten abgestellt.

Von der Pflanze gibt es keine Spur

Erst als sie um zwölf Uhr mit dem gesamten Transport fertig waren, ist ihnen aufgefallen, dass die Pflanze verschwunden ist. Daraufhin sind sie direkt zur alten Adresse zurück – doch von der Pflanze gab es keine Spur mehr. «Ich finde es sehr dreist, dass sie einfach jemand mitgenommen hat», sagt Sindy zu 20 Minuten. Zudem sei sie mit ihrer Grösse auch gar nicht so einfach zu transportieren. Dass jemand gedacht habe, dass die Pflanze gratis zum Mitnehmen wäre, kann sich die 42-Jährige nicht vorstellen: «Ich denke, dass man gesehen hat, dass es sich um einen Umzug handelt, da noch mehrere Dinge danebenstanden.» Ausserdem gebe es in Arbon eine Entsorgungsstelle, wo Gratis-Artikel deponiert werden könnten.

Die Arbonerin ist fassungslos über das Geschehen, denn sie hängt sehr an ihrer Pflanze: «Die Pflanze wurde mehr als 15 Jahre von mir gehegt und gepflegt und sollte einen extra Platz am neuen Ort bekommen.» In einer Facebook-Gruppe appelliert sie nun an die Vernunft des Diebes und bittet darum, die Pflanze einfach wieder zurückzustellen. Doch bisher gibt es noch keine Spur der Pflanze. «Das macht mich unheimlich traurig», so Sindy.