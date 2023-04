Kanton Bern: Vier Kioske seit Wochen geschlossen 

Diesen Aushang finden Pendlerinnen und Pendler derzeit an den Bahnhof-Kiosken in Utzenstorf, Wynigen, Burgdorf und Steffisburg.

Die K-Kioske an den Bahnhöfen Utzenstorf, Burgdorf, Wynigen und Steffisburg sind seit Wochen geschlossen.

Am K-Kiosk im Bahnhof Utzenstorf holt sich Tinu Weyermann (61) allmorgendlich seinen Kaffee. Zumindest bis vor drei Wochen: Seither ist die Verkaufsstelle nämlich geschlossen – «aus organisatorischen Gründen», wie es am Aushang an der Tür heisst.