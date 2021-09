Hundeangriff in Schleitheim SH - «Das Mädchen fragte mehrmals ‹Sterbe ich jetzt, Mami?›»

Auf diesem Schulhofplatz in Schleitheim griff ein Schäferhund am Sonntag ein Kind an.

In Schleitheim SH büxte am frühen Sonntagabend ein neunmonatiger Schäferhund aus.

Den Hundeangriff in Schleitheim SH wird Anwohnerin P.* nicht mehr so schnell vergessen. Am Sonntag biss ein neunmonatiger Schäferhund mehrmals ein neunjähriges Kind und verletzte es schwer. «Ich habe gerade das Abendessen vorbereitet, als wir laute Schreie hörten», erzählt die 56-jährige Pflegefachfrau. Zusammen mit ihrer Familie sei sie sofort nachschauen gegangen. «Als wir sahen, was los ist, wollten wir dem Kind helfen.»