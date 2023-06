Zugersee: Mädchen nach Badeunfall reanimiert

Das Mädchen sei Teil einer Grossfamilie gewesen, die gemeinsam am See grillierte.

Am Sonntagnachmittag kam es am Zugersee zu einem Badeunfall.

Regungslos trieb die Sechsjährige am Sonntag kurz vor 16 Uhr bei der Badestelle «Tellenörtli» in Oberwil bei Zug im Zugersee. Andere Badegäste bemerkten das Mädchen und zogen es sofort raus. «Sie begannen umgehend mit der Reanimation und alarmierten die Rettungskräfte», schreibt die Zuger Polizei in einer Medienmitteilung.

Ein Augenzeuge spricht am Montag mit 20 Minuten über den Badeunfall am Zugersee. «Es tat fürchterlich weh, das Kind so zu sehen», sagt er. «Sie war klein und sehr schlank und wirkte kleiner als sechsjährig.» Er habe selbst Enkel in diesem Alter.