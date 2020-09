«So verliebt»Das Mädchen von Zayn Malik und Gigi Hadid ist da

Dieses Foto postete Gigi noch vor einer Woche. Es handelte sich allerdings um ein Throwback-Bild: Sie war damals ungefähr in der 27. Schwangerschaftswoche, wie sie in der Caption schrieb.

Auf diese Nachricht haben ihre Fans seit Tagen gewartet: Die Tochter Gigi Hadid (25) und Zayn Malik (27) hat das Licht der Welt erblickt. «Unser Mädchen ist an diesem Wochenende zu uns auf die Erde gekommen, und sie hat unsere Welt bereits verändert», teilt Gigi auf Instagram mit. Und fügt an: «So verliebt.» Dazu teilt das Topmodel ein Bild mit Babyhändchen.

Ebenfalls ein Händchen zeigt der stolze Papi. Fast zeitgleich schreibt der One-Direction-Star auf Instagram: «Unser Mädchen ist da, gesund und wunderschön.» Er könne nicht in Worte fassen, was er gerade fühle. «Die Liebe, die ich für diesen winzigen Menschen empfinde, übersteigt mein Fassungsvermögen.»

Opa heizte Gerüchte an

In den letzten Tagen wurde immer wieder gemunkelt, dass das Kind womöglich längst auf der Welt sei. Gigis Vater Mohamed Hadid (72) heizte die Gerüchte zusätzlich an, als er ein Gedicht an seinen Enkel veröffentlichte. «Hallo, kleines Enkelkind, ich bin es, mein Herz so glücklich, wie es nur sein kann», schrieb er vor einer Woche.