Toblerone: Matterhorn ist von Verpackung verschwunden

So sieht der neue Berg aus.

Toblerone kommt in einer neuen Verpackung daher.

Die Firma Mondelez muss ihre Kapazitäten erweitern, weshalb bereits ab diesem Sommer ein Teil der Produktion in die Slowakei verlegt wird. Die Folge: Die weltbekannte Schoggi verliert den «Swissness»-Faktor – und damit einhergehend sind einige Änderungen am Erscheinungsbild der Schoggi. Heisst: Die kultige Verpackung wird vom Markt verschwinden und weil laut dem Gesetz Produkte ohne «Swissness»-Faktor keine Nationalsymbole zeigen dürfen, verschwindet auch die Matterhorn-Bergspitze von der Verpackung.



Seit 2017 gilt das «Swissness»-Gesetz. Lebensmittel beispielsweise dürfen dann als schweizerisch bezeichnet werden, wenn mindestens 80 Prozent der Rohstoffe aus der Schweiz kommen. Bei Milch und Milchprodukten müssen es gar 100 Prozent sein. Zudem müssen die wesentlichen Arbeitsschritte hierzulande erfolgen. Ausnahmen gibt es bei Rohstoffen, die in der Schweiz nicht vorkommen – zum Beispiel Kakao.