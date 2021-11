US-Tiktokerin Kelli Erdmann in der Schweiz - «Das Matterhorn muss man einfach live gesehen haben»

Die US-Amerikanerin und erfolgreiche Tiktokerin Happy Kelli war am Wochenende in der Schweiz unterwegs. 20 Minuten hat sie verraten, was sie zu uns geführt hat.

1 / 8 Kelli Erdmanns Welt scheinen die Schweizer Berge zu sein – zumindest am Wochenende. Da war die Tiktokerin nämlich hierzulande unterwegs. Instagram/kelladactyl Grund für den Besuch: Ihr Ehemann Freeman Butler , besser gesagt dessen Schwester. Die wohnt nämlich seit kurzem in Genf. Instagram/kelladactyl Doch wer mag schon zu lange an einem Ort verweilen? Die 29-Jährige und ihr Ehemann nutzten die Gelegenheit, um während ihres fünftägigen Besuchs so viel von der Schweiz wie nur möglich zu sehen. Instagram/kelladactyl

Darum gehts Mit ihren bunten Tanzvideos erfreut Tiktokerin Kelli Erdmann aka Happy Kelli täglich über dreieinhalb Millionen Followerinnen und Follower.

Meistens dreht sie ihre Videos in ihrer Heimat, den USA.

Am Wochenende jedoch war die 29-Jährige in der Schweiz unterwegs – und hat hier sogar ein Video aufgenommen.

Wir haben es uns nicht nehmen lassen, mit der Profitänzerin über ihre Schweiz-Ferien zu plaudern.

Seit dem ersten Lockdown 2020 steht sie auf Tiktok ganz hoch im Kurs: Tänzerin und Schauspielerin Kelli Erdmann. Unter dem Pseudonym Happy Kelli verbreitet die 29-Jährige mit farbenfrohen Videos gute Laune – und das mit Erfolg. Mittlerweile zählt die US-Amerikanerin über dreieinhalb Millionen Followerinnen und Follower auf der Social-Media-Plattform.

Am Wochenende erregte aber ein Video von Kelli ganz besonders viel Aufmerksamkeit – insbesondere bei ihren Schweizer-Fans. Fast eine Million Klicks hat der kurze Clip, in dem sie lediglich über eine Brücke tanzt. Im Hintergrund weht eine Schweizer Fahne im Wind. «Ratet mal, wo ich bin», kommentierte die Tiktokerin den Beitrag. Und die Antworten kamen rasch: «Bist du etwa in Luzern? Das kann nicht sein!», schrieb ein User in den Kommentaren und liegt mit seiner Vermutung goldrichtig. Doch was macht die US-Amerikanerin eigentlich gerade bei uns?

Die natürliche Schönheit der Schweiz

«Meine Schwägerin ist vor kurzem nach Genf gezogen und wir haben sie und ihre Familie lange nicht gesehen. Darum haben wir uns dazu entschieden, ihnen einen Besuch abzustatten – und dabei auch gleich die schöne Aussicht hier zu geniessen», verrät die Profitänzerin aus Washington gegenüber 20 Minuten.

Luzern war übrigens nicht der einzige Punkt auf der Reiseroute von Kelli und ihrem Ehemann Freeman Butler . In nur fünf Tagen haben die beiden das Matterhorn gesehen, die Schwägerin samt Familie in Genf besucht, in Meiringen übernachtet, und Lauterbrunnen und Interlaken besichtigt. «Zwischendurch haben wir in Engelberg Halt gemacht, um Käse zu essen. Während der Rückfahrt nach Genf haben wir dann noch einen Umweg über Luzern gemacht», so die «Fuller House»-Nebendarstellerin.

Besonders die Natur habe es der Tiktokerin während ihres Aufenthalts angetan. Dabei kommt sie aus dem Schwärmen fast nicht mehr heraus: Die natürliche Schönheit der Schweiz sei Erdmann zufolge unglaublich, kein Foto würde dem gerecht werden: «Besonders das Matterhorn muss man einfach live gesehen haben, um seine Schönheit wirklich schätzen zu können», so die 29-Jährige.

Kelli kommt bald wieder

Am 7. November ist Erdmann erneut in der Schweiz: «Es war für uns günstiger, einen Rundflug ab Genf zu buchen. In den letzten paar Tagen waren wir in Paris und London unterwegs – kommen aber für die Familie noch einmal zurück», so die Influencerin. Angekommen wolle sich das Paar noch die Altstadt von Genf ansehen, bevor es dann zurück in die Vereinigten Staaten geht.