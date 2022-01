James Webb : Das Mega-Weltraumteleskop hat sein Sonnenschild geöffnet

Nach einer Reihe kleinerer Probleme hat das teuerste jemals gebaute Weltraumteleskop James Webb sein Sonnenschutz komplett geöffnet. Das Teleskop sollte nun bis Ende Januar sein definiertes Ziel erreichen.

Eine Rakete mit dem Weltraumteleskop an Bord ist am 25. Dezember ins All gestartet.

Es sind Probleme aufgetreten

Nach dem Start am 25. Dezember hatten die Techniker eine Reihe von Problemen zu beheben. Unter anderem musste der Sonnenkollektor zurückgesetzt werden. Es habe aber zu jedem Zeitpunkt ausreichend Energieversorgung gegeben, sagte Chefingenieurin Amy Lo vom beteiligten Unternehmen Northrop Grumman. Ausserdem wurde das Teleskop neu ausgerichtet, damit sechs überhitzende Motoren nicht mehr so viel Sonnenlicht abbekommen. Sie seien mittlerweile abgekühlt. «Alles ist jetzt prima und klappt gut», sagte Lo.

Nach dem Sonnenschild muss sich noch ein 25 Quadratmeter grosser Spiegel entfalten, was möglicherweise schon am Wochenende passieren könnte. Das James Webb Space Telescope sollte bis Ende Januar sein Ziel in etwa 1,6 Millionen Kilometern Entfernung von der Erde erreichen. Bis Ende Juni soll das Teleskop dann seine Arbeit aufnehmen. Die Mission ist auf zehn Jahre angesetzt. Am Montag hiess es aber, dass die Lebensdauer ausgehend von der bisherigen Treibstoffeffizienz deutlich länger sein könnte.