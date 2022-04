Sorgen, Ängste und Vorfreude – Das meinen die Community und der serbische Botschafter zur WM-Gruppe der Nati

Die Schweiz ist in einer Hammergruppe an der WM in Katar. Das wissen auch die 20-Minuten-Leserinnen und -Leser. Vor allem das Duell mit Serbien beschäftigt viele. Auch sind einige davon überzeugt, dass die Nati nicht die Vorrunde übersteht. Der serbische Botschafter freut sich.

Darum gehts An der WM in Katar trifft die Nati auf Brasilien, Serbien und Kamerun.

Diese Hammergruppe gefällt nicht allen in der 20-Minuten-Community.

Vor allem wegen der Partie gegen Serbien sorgen sich viele Leserinnen und Leser.

«Ich als Schweiz-Serbe bin etwas traurig, dass wie 2018 meine Heimatländer gegeneinander spielen müssen. Schön wäre es, wenn es diesmal nur um den Sport geht.» Das meint 20-Minuten-Leser Lazar zur WM-Gruppe der Schweizer Nati. Er hofft, dass beide weiterkommen. Auch Simon spricht das Duell gegen Serbien an. Er sorgt sich: «Serbische Fans werden im Stadion sicherlich wieder Anti-Albaner-Lieder singen.» Das würde dann wieder zu Provokationen von Spielern beider Länder führen. «Und dann wird wieder die Integration in Frage gestellt. Unnötig! Unsere Nati ist perfekt.» John meint kurz und bündig: «Katastrophe!»

Ja, mit der Gruppe G, in der die Schweizer Nati ist, sind nicht alle aus der 20-Minuten-Community zufrieden. Und Losfee Lothar Matthäus hat es dem Team von Murat Yakin auch tatsächlich nicht einfach gemacht. So kam am Freitagabend raus, dass die Schweiz an der WM in Katar auf die aktuelle Weltnummer eins Brasilien, Kamerun – und eben Serbien treffen wird. «Wir werden uns sehr gut vorbereiten, damit wir eine Runde weiterkommen werden», meinte Yakin nach der Auslosung. Silvan Widmer sagte: «Es ist eine schwierige Gruppe.» Als Erstes wird die Nati auf Kamerun treffen, dann folgt der Kracher gegen Brasilien und am Schluss das heisse Spiel gegen Serbien.

So spielt die Nati an der WM 24. November um 11 Uhr: Schweiz – Kamerun

28. November um 17 Uhr: Brasilien – Schweiz

2. Dezember um 20 Uhr: Serbien – Schweiz

Die Angst vor einem «Serben-Bashing» vor der Partie

Vor allem die Partie gegen Serbien bewegt viele Leserinnen und Leser. Warum? Nun – viele können sich mit Sicherheit noch lebhaft an die Geschehnisse von der WM 2018 erinnern. Die Nati-Stars Granit Xhaka, Xherdan Shaqiri und Stephan Lichtsteiner zelebrierten die Tore beim 2:1-Sieg mit Doppeladler-Posen. Es entfachte eine riesige Debatte zwischen Schweizern, Kosovo-Albanern und Serben – in der Schweiz wie auch international. Ja, das Ganze löste gar eine Grundsatzdiskussion darüber aus, was unter Identifikation der Nati-Stars mit der Schweiz zu verstehen ist. Leser Marko sorgt sich so beispielsweise auch vor einem «Serben-Bashing» vor der Partie.

Der serbische Botschafter Goran Bradic meint auf Anfrage von 20 Minuten: «In der WM-Gruppe spielen sehr starke Mannschaften. Manche kennen wir besser, manche weniger. Ich bin sicher, dass wir gute, spannende und sportlich faire Spiele sehen werden.» Er glaube, dass alle ihr Bestes zeigen würden. «Möge das beste Team gewinnen!» so Bradic. «Ich hoffe, dass ich und meine Landsleute viele Gründe zur Freude haben werden.»

Doch nicht nur die Partie gegen Serbien sorgt für Gesprächsstoff. Viele schauen die Gruppe G als Hammerlos an. Die Meinungen der Leserinnen und Leser gehen in eine ähnliche Richtung. Von «extrem schwierig» ist die Rede, davon, dass die Nati gegen Brasilien und Serbien verlieren wird. Ein User meint gar: «Nicht mal die Vorrunde werden sie diesmal überstehen.» Mit dieser Meinung ist er nicht alleine. Laut einer Umfrage von 20 Minuten glauben ganze 32 Prozent der Userinnen und User, dass die Schweiz bereits in der Vorrunde scheitert. 30 Prozent sind der Meinung, dass es sehr schwierig werden wird. Immerhin: 38 Prozent – und damit die Mehrheit – glaubt an ein Weiterkommen.

