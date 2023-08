Für Offiziere: Das Militär bucht jährlich 121’000 Übernachtungen im Hotel

Höhere Unteroffiziere und Offiziere nächtigen in der Schweiz nicht in der Kaserne, sondern im Hotel. Das generierte im letzten Jahr Kosten von 8,5 Millionen Franken.

1 / 3 Insgesamt buchte das Schweizer Militär im letzten Jahr 121’000 Übernachtungen in einem Hotel. AFP/Fabrice Coffrini Das hat Kosten in der Höhe von 8,5 Millionen Franken verursacht. AFP/Fabrice Coffrini Nicht alle in der Schweizer Armee kommen in den Genuss von Übernachtungen im Hotel: Militärangehöriger. (Archivbild) IMAGO/Martin Dokoupil

Darum gehts Die Schweizer Armee ist für den Tourismus in der Schweiz wichtig.

Im letzten Jahr buchte das Militär 121’000 Übernachtungen.

Das verursachte Kosten von 8,5 Millionen Franken.

Obwohl die Schweizer Armee insgesamt über 7000 Immobilien verfügt, schlafen viele Armeeangehörige in Hotels. Das zeigt eine Auswertung, die das Verteidigungsdepartement (VBS) auf Anfrage der «NZZ am Sonntag» gemacht hat. Militärangehörige übernachteten 2022 121’000 Mal in einem Hotel. Das hat Kosten von 8,5 Millionen Franken verursacht. Laut der Zeitung entspricht das 40 Prozent des Aufwandes für Truppenunterkünfte, wie der Armeesprecher Stefan Hofer bestätigte.

2023 soll der Betrag sogar noch steigen, weil die Armee künftig 100 statt 70 Franken pro Nacht bezahlt. Das ist gut für den Tourismus in der Schweiz. So generiert die Schweizer Armee mehr Übernachtungen als alle japanischen Touristen zusammen. Der Branchenverband Hotelleriesuisse gibt gemäss der «NZZ am Sonntag» sogar Tipps, wie man «aus den Gästen im Tarnanzug am meisten herausholt».

Unmut in der Politik

Die Hotel-Übernachtungen fürs Militärkader und die damit verbundenen Kosten stossen nicht überall auf Verständnis. SP-Sicherheitspolitikerin Franziska Roth findet: «Ich bin sehr überrascht über diese vielen Hotelübernachtungen.» Entscheidend sei, ob die Ausgaben der Sicherheit zugute kämen. Dies sei nicht der Fall, weshalb die Armee über die Bücher müsse.

Mehr Verständnis hat Mitte-Nationalrat Lorenz Hess. Es sei richtig, dass man Kadermitglieder separat von der Truppe unterbringe, was mit «Wertschätzung» zu tun habe. «Wir haben jeweils in der Dorfbeiz übernachtet.» Die Zahl von 121’000 Hotelübernachtungen findet er jedoch auch «imposant», wie er der «NZZ am Sonntag» sagte.

Sollen Offiziere in Hotels übernachten? Ja, das haben sie sich verdient. Nein, sie sollen wie alle Soldaten in den Kasernen schlafen. Das muss man von Fall zu Fall beurteilen. Ich habe dazu keine Meinung.