Politologe im Interview – «Es gab bei der Medienvorlage und bei der Stempelsteuer fast einen Klassenkampf»

Politologe Thomas Milic kommentierte in der 20-Minuten-Redaktion die Abstimmungsresultate vor der Kamera. Das Wichtigste in Kürze.

Politologe im Interview : «Das Millionärsargument brachte die Linke in Erklärungsnot»

1 / 3 Die Werbeverbotsinitiative sei die 25. Initiative, die an der Urne angenommen werde, sagt Politologe Thomas Milic. Screenshot Politologe Thomas Milic kommentiert am Abstimmungssonntag im 20-Minuten-Studio die Ergebnisse live vor der Kamera – im Gespräch mit Videoredaktor Stefan Lanz. Screenshot Das Argument «Die Grossen profitieren, die Kleinen zahlen» habe wohl überzeugt, meint Politologe Milic. Im Bild eine Medienkonferenz des überparteilichen Ja-Komitees im Dezember in Bern. 20min/Simon Glauser

Darum gehts Das Tabakwerbeverbot wird von der Schweizer Stimmbevölkerung angenommen. Die Medienvorlage erleidet eine Niederlage.

Im 20-Minuten-Studio erklärt Politologe Thomas Milic die Ergebnisse.

Das Medienpaket ist intensiv bekämpft worden im Abstimmungskampf. Was glaubst du, hat die Leute überzeugt?

Offenbar das Argument der Gegnerschaft, die eine Art Klassenkampf daraus gemacht haben. Die grossen Konzerne, die davon profitieren und die kleinen Unternehmen, die zahlen müssen. Das Argument hat zumindest bei der bürgerlichen Wählerschaft verfangen, denke ich. Es ist zwar in erster Linie ein Links-Rechts-Gegensatz gewesen, das haben schon die Voranalysen gezeigt. Ein tiefer Graben zwischen Links und Rechts, tiefer wahrscheinlich als bei den Stempelabgaben.

Welche Rolle spielte das Argument, die Medien gerieten in Abhängigkeit des Staates?

Sicher eine grosse bei den Initianten selbst. Mit dem Argument der Staatsmedien konnten sie jenen Teil der Bevölkerung an die Urnen locken, der den Medien kritisch gegenübersteht und zum Beispiel mit der Pandemie-Berichterstattung nicht zufrieden ist. Im Vordergrund stand aber klar das Millionärsargument, dass das Geld in die Taschen reicher Verleger fliesst, das die Linke in eine Erklärungsnot brachte.

Bei der Stempelabgabe sieht es nach einem Nein aus – sprich nach einem Sieg für die Linken. Beim Mediengesetz siegen die Bürgerlichen, wie passt das zusammen?

Ja, aber etwas ist doch auch erstaunlich, wenn nicht sogar amüsant. Nämlich, dass man bei beiden Vorlagen fast einen Klassenkampf hatte. Es ist beides hochstilisiert worden zu einem Konflikt zwischen Grosskonzernen und kleinen Unternehmen oder sogar den einzelnen Steuerzahlerinnen und Steuerzahlern. Allerdings mit ideologisch umgekehrten Vorzeichen. Beim Medienpaket ist es das rechts-bürgerliche Lager gewesen, das das Argument vorgebracht hat, bei der Stempelsteuer ist es in erster Linie das linke Lager gewesen. In beiden Fällen hats verfangen am Ende.

Die Referendumsführer der beiden Vorlagen können einen Sieg feiern. Und die Tabakwerbeverbots-Initiative bekommt ein klares Ja.

Das ist ein klares Ja. Das ist die 25. Volksinitiative, die angenommen wird an der Urne. Dazu muss man Folgendes sagen: Das war zu erwarten, bei Umfragen hat das Tabakwerbeverbot, also die Initiative, deutlich mehr Zustimmung erfahren. Die Zustimmung ist gebröckelt. Das ist das Schicksal einer jeden oder von fast allen Volksinitiativen, die Zustimmung nimmt ab im Laufe des Abstimmungskampfs. Das war auch hier der Fall. Aber es hat vorig gelangt, das wird relativ deutlich angenommen.

Kann man sich das erklären? Es gab ja sogar einen Gegenvorschlag.

Ja, zwei Punkte. Zunächst, der indirekte Vorschlag ist kein direkter Gegenvorschlag, der tritt in Kraft unabhängig vom Ergebnis, das wir jetzt noch nicht kennen, aber das ist absehbar. Insofern ist das von vornherein kein allzu starker Anreiz, Nein zu sagen, zu einer Volksinitiative, wenn sie ohnehin in Kraft tritt, allenfalls noch abgeändert werden muss aufgrund der Annahme von der Initiative. Das zweite ist, ich bin nicht sicher, wie viele Leute wirklich gewusst haben, dass es einen indirekten Vorschlag gibt. Klar, das steht im ‹Bundesbüchli›, wenn man es von A bis Z liest, dann weiss man das. Ich bin nicht ganz so sicher, ob das auf eine grosse Mehrheit der Stimmbürger zutrifft. Das wäre übrigens auch ein Vorschlag für Nachbefragungen, mal zu fragen, haben Sie eigentlich gewusst, dass es einen indirekten Gegenvorschlag gab?