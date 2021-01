Die Lehrerin warnte die Schüler noch am Vorabend, dass es «ungemütlich kalt» werden würde. Die Schüler sollten Mützen, Handschuhe und Decken mitbringen.

In der Berufsschule Muttenz frieren die Schüler, weil regelmässig gelüftet wird.

In der Berufsschule Muttenz BL frieren die Schüler, weil konsequent gelüftet wird.

Schüler der Berufsschule BBZ-BL in Muttenz BL müssen derzeit während des Unterrichts schlottern, denn die Lehrkräfte lüften auch bei Minustemperaturen. «Es muss gelüftet werden, egal welche Temperaturen draussen sind», sagt ein Leser gegenüber 20 Minuten. «Aber es ist schwierig, mit Handschuhen mitzuschreiben.»

Denn die Lehrerin ziehe das mit dem Lüften voll durch. «Als klar war, dass es kalt sein wird im Klassenzimmer, schrieb sie uns am Vorabend eine Mail, wir sollten uns warm anziehen und Handschuhe und Mützen mitbringen», sagt er. «Und für Gfrörlis fügte sie noch an, dass sie eine Wolldecke brauchen werden.»

Der Informatikschüler versteht nicht, dass die Schule an Präsenzunterricht festhält. «Wir sind 22 Leute und müssen versuchen, die Abstände einzuhalten», so der 25-Jährige. «Aber die Fensterplätze zum Beispiel, die sind derzeit nicht so beliebt bei den Schülern», wie er sagt. Denn: «Vergangene Woche schneite es bei einem Mitschüler sogar aufs Pult.»