Bottighofen TG: Das «Mord-Haus» von Bottighofen steht zum Verkauf 

Das Mehrfamilienhaus an der Hauptstrasse 1 in Bottinghofen TG steht zum Verkauf. Dabei handelt es sich nicht um ein herkömmliches Haus – es hat eine grausame Vorgeschichte.

An einem Oktobermorgen im Jahre 2020 erschoss die Hausbesitzerin ihre Mieterin mit sieben Pistolenschüssen. Sie zerstückelte danach den 130 Kilogramm schweren Leichnam und warf die Überreste ihres Opfers, in Plastiksäcken verpackt, in den Müll. Der abgetrennte Kopf der Frau wurde in einem Waldstück gefunden. Der Tat gingen Streit und Mietschulden voraus. Nun steht das «Mord-Haus» zum Verkauf und hat bereits mehrere Interessentinnen und Interessenten.