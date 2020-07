vor 55min

Zürichsee

«Das Motorboot kippte immer weiter nach hinten»

Ein Motorboot geriet am Dienstag auf dem Zürichsee in Seenot. Am Mittwoch wurde das Boot mit einem Kran geborgen.



von Thomas Mathis, Matteo Bonomo

Darum gehts Auf dem Zürichsee ist am Dienstag ein Motorboot in Seenot geraten.

Laut der Polizei war Wasser ins Innere gedrungen.

Die Bergungsarbeiten fanden am Mittwoch statt.

«Auf der Höhe von Pfäffikon SZ sahen wir gegen 17 Uhr, wie ein Boot immer weiter nach hinten kippte», erzählt ein Leser-Reporter, der am Dienstag mit seinem Boot auf dem Zürichsee unterwegs war. Zwei weitere Boote seien bereits zu Hilfe geeilt. Später seien ihm zwei Boote der Seepolizei mit Blaulicht entgegengekommen. «Wir waren sehr überrascht», so der Leser-Reporter. Als er später mit dem Auto an der Stelle vorbeigefahren sei, sei das Boot weg gewesen. «Am Mittwoch war ein Kran vor Ort.»

Die Kantonspolizei Schwyz bestätigt den Einsatz auf dem Zürichsee. Ein Motorboot sei am Dienstagnachmittag in Seenot geraten. Es drohte zu sinken und sei deshalb auf Grund gesetzt worden. «Wasser drang ins Innere, wieso ist noch unklar», sagt Sprecher David Mynall auf Anfrage. Am Mittwoch um 7 Uhr haben die Bergungsarbeiten begonnen. Personen wurden nicht verletzt.