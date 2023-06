Phase Blau: Das müssen PostAuto-Fahrer wissen

182 Chur–Lenzerheide–Bivio–Julier–St. Moritz

Die Postautos zwischen Chur und St. Moritz bzw. in der Gegenrichtung (2 Kurse pro Tag) fahren nicht via Lenzerheide, sondern via Thusis. In Thusis ist jedoch kein Halt vorgesehen. Betroffen sind die Kurse um 9.15 und 15.15 Uhr ab Chur.

Wer von Chur Richtung Lenzerheide fahren will, hat 15 Minuten vorher oder nachher eine alternative Verbindung. In der Gegenrichtung geht es um die Postauto-Verbindungen um 9.18 und 15.18 ab St. Moritz, bzw. um 10.50 und 16.50 Uhr ab Tiefencastel. Sie werden ebenfalls via Thusis statt über die Lenzerheide geführt. Die Route via Thusis statt via Lenzerheide hat auf die Fahrzeit keine Auswirkungen.