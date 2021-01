Darum gehts Der Bundesrat hat am Mittwoch eine neue Teststrategie vorgestellt.

Dabei hat er auch die Einreisebestimmungen sowie die Quarantäne-Regeln angepasst.

Das sind die Antworten auf die wichtigsten Fragen.

Welche neuen Einreiseregeln hat der Bundesrat beschlossen?Wer ab dem 8. Februar in die Schweiz aus einem Risikogebiet (siehe Liste oben) einreist, muss einen negativen PCR-Test vorlegen. Danach ist eine zehntägige Quarantäne vorgeschrieben, die allerdings nach sieben Tagen mit einem negativen PCR- oder Antigentest auf eigene Kosten beendet werden kann.

Was heisst das für Flugreisende? Dort sieht das neue Regime Folgendes vor: Alle Reisenden müssen hier beim Einstieg ins Flugzeug einen negativen PCR-Test vorlegen. Für die Kontrolle ist die Airline zuständig. Wer keinen Test hat, dem muss das Flugpersonal den Eintritt verweigern.

Was sagt die Swiss zu den neuen Regeln? «Die neuen Bestimmungen werden grosse Auswirkungen auf den Schweizer Luftverkehr haben», sagt ein Swiss-Sprecher. In welchem Ausmass, könne man noch nicht sagen. Man arbeite derzeit daran, Fluggästen eine Übersicht von Testcentern an den Destinationen anzubieten. Wie die Kontrollen im Flugzeug genau durchgeführt werden, analysiert die Swiss derzeit. Immerhin eine gute Nachricht: Wer keinen Test vorweisen kann, dessen Flug verfällt nicht. «Passagiere haben die Möglichkeit, den Flug umzubuchen.»

Was, wenn ich auf dem Landweg ohne Test einreise?Wer in die Schweiz ohne Test einreist, muss sich unverzüglich nach der Einreise auf eigene Kosten testen lassen und in Quarantäne. Die Behörden führen an den Grenzen «risikobasierte Kontrollen» durch. Wer aufgegriffen wird, den melden die Behörden an die Kantone weiter. Es drohen Ordnungsbussen von 200 Franken.

Wie komme ich im Ausland an einen PCR-Test? Die Test-Regimes im Ausland unterscheiden sich stark. Gerade an den Flughäfen gibt es jedoch bereits Möglichkeiten, speziell für die Ausreise einen PCR-Test zu machen. In Deutschland und Österreich gibt es an den meisten Flughäfen Testcenter für Reisende, wo kostenpflichtige Tests auch bei Symptomlosen durchgeführt werden. Teils müssen sich Reisende vorher online anmelden. Ganz günstig ist dies nicht: Am Flughafen Berlin kostet beispielsweise ein Test 59 Euro, in Wien 99 Euro.

Wer ist von der Schweizer Test- und Quarantänepflicht ausgenommen?Die Ausnahmeliste ist lang. Nicht zum Test und in die Einreisequarantäne müssen beispielsweise Diplomaten, Gesundheitspersonal, Grenzgänger, Transitpassagiere, Durchreisende oder Sportler, die an einem Wettkampf mit Schutzkonzept teilgenommen haben. Oder auch Personen, die aus «wichtigen beruflichen Gründen» einreisen.