Am Freitagabend fand das Finale der ersten Staffel von «The Masked Singer Switzerland» statt. Hier erfährst du, welche Promis in den Kostümen der drei Finalisten steckten.

Darum gehts In der TV-Show «The Masked Singer» performen Promis in Ganzkörperkostümen. Ein Rateteam und das Publikum sollen im Verlauf der Sendung herausfinden, wer sich unter den Masken versteckt.

Das Finale gewann am Freitag das Murmeltier. Im Kostüm steckte Baschi (34).

Ebenfalls demaskiert wurde der Zweitplatzierte Seegott (Nöldi Forrer, 42) und der Drittplatzierte Fuchs (Eliane Müller, 30).

Stefanie Heinzmann (31) unterstützte im Finale das Stamm-Rateteam Steffi Buchli (42) und Luca Hänni (26).

Am Freitagabend ging das Raten in die letzte Runde: Das Finale von «The Masked Singer Switzerland» stand an. Die drei verbliebenen Promis wagten sich ein letztes Mal in Ganzkörperkostümen auf die TV-Bühne. Nach den Auftritten der Finalisten wählte das Publikum per Televoting das Murmeltier zum Sieger. Das Murmeli und die anderen beiden Finalisten Fuchs und Seegott mussten am Ende der Show ihre Masken abnehmen (dazu unten mehr).

Fuchs ist den Tränen nahe

Der Fuchs scheidet im Finale als Erster aus. Für keine Maske gab es im Laufe der Staffel so viele verschiedene Tipps wie für ihn: Das Rateteam wurde sich bis zum Schluss nicht einig, wer im Kostüm stecken könnte. Nach seinem Ausscheiden als Drittplatzierter wird das Geheimnis endlich gelüftet. Und es zeigt sich – der Fuchs war Sängerin Eliane Müller (30).

Endlich ist das Rätsel gelöst: Eliane Müller (30) war der Fuchs. ProSieben Schweiz/Willi Weber

«Das war so crazy», so die Luzernerin, die 2012 «Die grössten Schweizer Talente» gewann, nach ihrer Demaskierung. Sie fange fast an zu weinen, so überwältigt sei sie von den sechs Wochen bei «The Masked Singer Switzerland». Nun müsse sie aber endlich ihr Umfeld nicht mehr anlügen, um ihre Teilnahme bei der Show geheim zu halten. «Ich habe immer gesagt: Heute kann ich nicht, ich habe Migräne.», erklärt Eliane lachend.

«Stein war das offensichtlichste Indiz»

Bei der allerletzten Entscheidung der ersten Staffel von «The Masked Singer Switzerland» zieht der Seegott den Kürzeren. Wir erinnern uns: Schon seit Beginn tippte das Rateteam darauf, dass sich ein Schwinger im Kostüm versteckt. Bei der Demaskierung zeigt sich, dass der Nagel mit dieser Idee auf den Kopf getroffen wurde. Nöldi Forrer (42) war der Seegott.

Nöldi Forrer (42) steckte unter der Maske des Seegotts. ProSieben Schweiz/Willi Weber

Es habe ihm ganz gut gepasst, dass er beim Singen eine Maske tragen musste. «Ich konnte mir beim Training via Skype am Anfang nicht mal selber beim Singen zusehen», so der Schwinger. Er klärt das Rateteam nach seiner Demaskierung zudem über ein Indiz auf, das alle verpasst haben: Der Stein, der während seinen Auftritten stets auf der Bühne stand. «Das war eigentlich das offensichtlichste Indiz, weil ich aus dem Ort Stein komme.»

Murmeltier bekommt den Pokal

Am Ende bleibt nur ein Kandidat, der seine Maske noch trägt – das Murmeltier. Als Sieger wird dieser Promi zuletzt demaskiert. Nachdem schon seit der Beginn der Staffel ein Name immer wieder gefallen ist, wird am Schluss der Liveshow klar, dass das Rateteam mit diesem Tipp richtig lag: Unter der Maske des Murmelis steckte Baschi (34).

Der Sieger der ersten Staffel von «The Masked Singer Switzerland»: Das Murmeltier Baschi (34). ProSieben Schweiz/Willi Weber

Auch nach der Demaskierung ist der Musiker noch völlig aufgedreht. «Ich bin noch ganz auf Zack. Ich weiss auch nicht, wieso ich so fit bin», so Baschi über seine energiegeladenen Performances. Die Show habe grossen Spass gemacht, aber es sei auch anstrengend gewesen. «Ihr hättet mich hören sollen – ich habe so geflucht in diesem Kostüm!»

