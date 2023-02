Chartstürmerin Loi über ihren Aufstieg: «Das Musikbusiness kann überfordern»

In den Musikcharts ist Loi auf Erfolgskurs, auch auf Tiktok zählt sie bereits über 500’000 Fans. Nun will sie die Schweiz erobern, wie sie im Gespräch mit 20 Minuten offenbart.

Von der «The Voice Kids»-Stage auf die grossen Bühnen der Welt. Das ist der Traum von Sängerin Loi.

Die 20-Jährige lässt nichts anbrennen und zählt bereits jetzt eine grosse Fangemeinde in den sozialen Medien.

Mit 20 Minuten sprach die Mannheimerin über ihr Aufwachsen und den Druck im Musikbusiness.

Leonie Greiner, wie Loi bürgerlich heisst, stand 2017 im Finale der fünften Staffel von «The Voice Kids». Für die damals 14-Jährige ein grosses Abenteuer. «In dem Alter war alles so beeindruckend und gross», erinnert sie sich im Gespräch mit 20 Minuten zurück. Doch ihre Anfänge gehen noch viel weiter in ihre Kindheit zurück. «Ich war vier Jahre alt, als ich zum ersten Mal auf der Bühne stand – damals war ich in einem Kinderchor.» Ihr Talent habe auch ihre Klassenlehrerin entdeckt und sie entsprechend gefördert. «Sie wusste, dass ich Musik liebte und immer singen wollte.»

Von Beginn an war ihre Mutter ihr grosses Vorbild. «Meine Mama hat selbst in einer Cover-Band gesungen. Ich war immer bei ihren Proben und Shows dabei. Für mich war es das Grösste.» Mit sieben Jahren war für Leonie schliesslich klar, dass sie auf die grosse Bühne will. Ihr Traum: der Madison Square Garden. Noch heute träumt sie von einer grossen Show auf der weltberühmten Bühne in Manhattan – und kommt ihr mit grossen Schritten näher.

Loi auf der Überholspur

Die mittlerweile 20-Jährige spielt grosse Konzerte wie an Silvester vor dem Brandenburger Tor in Berlin. Auch begleitete sie ihre «The Voice»-Freundin Zoe Wess (20) auf deren Tour als Supportact. «Es ist so viel so schnell passiert», fasst sie aufgeregt zusammen. Dass sie auf dem richtigen Weg ist, zeigt auch ihre riesige Fanbase auf Social Media. So zählt sie allein auf Tiktok über 500’000 Followerinnen und Follower. Loi reflektiert sich und ihr Handeln: «Solche Momente entscheiden, wie es mit dir und deiner Musikkarriere weitergeht. Das muss man erst alles verarbeiten. Das kann einen leicht überfordern.»

Ihre Balance zum ganzen Trubel um ihre Person findet Loi beim Boxen. Immer wieder zeigt sich die Musikerin ihren Fans in den sozialen Medien beim Training. «Beim Boxen habe ich viel Spass und tue was für mich, für meinen Kopf und meine Gesundheit. Boxen ist ein sehr guter Ausgleich zu meinem Alltag.» Eine weitere Hilfe, um auf andere Gedanken zu kommen, sind Lois Freunde. «Ich versuche, mich, so oft es geht, mit ihnen zu treffen. Da spricht man dann über alles andere als über den Job.» Eine besondere Stütze dabei ist ihre Freundin Zoe Wess. «Wir sehen uns zwar nur selten, dafür telefonieren wir oft. Dann reden wir hauptsächlich darüber, was gerade in unserem Leben abgeht. Da kann es auch mal um tiefgründige Themen gehen.»

Auf die Frage, wie es um ihr aktuelles Liebesleben stehe, zeigt sich die Musikerin bedeckt: «Ich bin verliebt ins Leben», meint sie und schmunzelt. Derzeit gilt ihr ganzer Fokus der Musik und diese präsentiert sie am 27. Oktober erstmals an ihrem Schweiz-Konzert im Exil in Zürich. «Ich bin schon jetzt aufgeregt und freue mich total, dem Schweizer Publikum meine Songs zu zeigen. Ich bin mir sicher, dass wir einen geilen Abend haben werden!»