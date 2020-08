vor 1h

Touch-an-go im Vierwaldstättersee «Das muss man können, sonst gibt es nasse Füsse»

Ballonpilot Stefan Wälchli fährt manchmal mit einem sogenannten Touch-and-go-Manöver ins Wasser des Vierwaldstättersees, wie ein spektakuläres Video zeigt.

von Dominic Wipfli

1 / 9 Dieses Touch-an-go-Manöver führte Ballonpilot Stefan Wälchli am Freitag im Vierwaldstättersee in Luzern durch. Facebook / Ballonpilot.ch Der 49-jährige Ballonpilot fährt schon seit 1994 und verzeichnet über 2500 Stunden in der Luft. Stefan Wälchli (Ballonpilot.ch) Sein Touch-and-go-Manöver ist so etwas wie seine Handschrift. Stefan Wälchli (Ballonpilot.ch)

Stefan Wälchli (49) aus Riken AG fährt schon seit 1994 Ballon und hat schon über 2500 Stunden in der Luft verbracht. Und er beherrscht ein spektakuläres Flugmanöver: Ein sogenanntes Touch-and-go-Manöver im Wasser. Letztmals zu sehen am Freitagmorgen im Seebecken von Luzern. Kurz nach dem Start des Ballons entschied er sich, das Touch-and-go-Manöver im Vierwaldstättersee durchzuführen. Bei diesem Manöver wird der Ballon kurz auf dem Wasser abgesetzt, danach hebt er wieder ab, so Wälchli. Dieses Manöver sei seine Handschrift als Ballonfahrer, man könne es durchführen, wenn Windstille herrsche und keine Gefahr für Dritte bestehe. «Das macht man aus reiner Freude, das ist wie eine Zwischenlandung, einfach nicht zu Land, sondern im Wasser. Aber das muss man schon können, sonst gibt es nasse Füsse. Es ist eine Herausforderung für Piloten», sagt Wälchli.

Passieren könne bei diesem Manöver aber eigentlich nichts, sagt er. Der Korb habe eine Bodenplatte, die auf dem Wasser schwimme. Und wenn man wieder einheize, steige der Ballon sofort wieder nach oben. «Eigentlich sieht es spektakulärer aus, als es ist.»

Landeplatz mitten in Leipzig

Gelandet sind Wälchli und seine drei Passagiere später in Sins AG, die Ballonfahrt dauerte zwei Stunden. Ab und zu sind auch die Landungen sehr spektakulär. Nämlich wenn ausnahmsweise nicht eine grosse Wiese zur Verfügung steht, sondern für die Landung etwa eine Strasse mitten in einem Quartier ausgewählt werden muss. Jedoch würden auch diese Landungen kontrolliert durchgeführt, und der Pilot mache diese nur, wenn der Wind sehr schwach sei. Am Boden steht dann das Helferteam zur Verfügung und kann bei Bedarf den Ballon für den Abbau auf ein geeignetes Landstück transportieren.