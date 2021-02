1 / 8 Die Beizen sollen am 22. März ihre Terrassen öffnen können, wenn bestimmte Kriterien erfüllt sind. 20min/Sandro Späth Im Falle einer sehr positiven Entwicklung der Fallzahlen schliesst der Bundesrat auch die Öffnung der Innenbereiche der Restaurants nicht aus. 20min/Sandro Spaeth «Die epidemiologische Lage ist fragil, die neuen Varianten verbreiten sich rasant und die Zahlen beginnen wieder zu steigen», kommentierte Bundespräsident Guy Parmelin (SVP) das vorsichtige Vorgehen.

Darum gehts Die Beizen können ab dem 22. März ihre Terrassen öffnen, sofern sie bestimmte Kriterien erfüllen.

Im Falle einer sehr positiven Entwicklung der Fallzahlen liegt auch eine komplette Öffnung drin.

Für die Lockerungen müsse die Bevölkerung nun so strikte wie Ende Jahr sein, so ein Epidemiologe.

Der Bundesrat gab dem Druck der Kantone nicht nach. Die Restaurants wie auch deren Aussenbereiche bleiben im ersten Öffnungsschritt geschlossen. Weitere Lockerungen stellte er für den 22. März in Aussicht. Dann sollen die Restaurants ihre Terrassen öffnen können, wenn bestimmte Kriterien erfüllt sind (siehe Box).

Bei den Beizen liess der Bundesrat eine Türe offen. Im Falle einer sehr positiven Entwicklung der Fallzahlen schliesst er auch die Öffnung der Innenbereiche der Restaurants nicht aus.

«Die Lage ist fragil»

«Die epidemiologische Lage ist fragil, die neuen Varianten verbreiten sich rasant und die Zahlen beginnen wieder zu steigen», kommentierte Bundespräsident Guy Parmelin (SVP) das vorsichtige Vorgehen. Gesundheitsminister Alain Berset (SP) machte darauf aufmerksam, dass die Taskforce mit ihren Szenarien vom Januar richtig lag. «Zwischen Mitte und Ende Februar steigen die Zahlen – wir sind genau in diesem Szenario.» Bei den Öffnungen gehe man ein kalkuliertes Risiko ein.

Jeder Einzelne müsse strikte sein

Laut Infektiologe Philippe Eggimann hat die Schweiz nun eine einmalige Chance, eine dritte Welle zu verhindern. «Jetzt muss die Bevölkerung besonders vorsichtig sein.» Halte sich jeder Einzelne so strikte an die Massnahmen wie Ende Dezember, schafften wir es mithilfe der Impfungen, die Fallzahlen zu senken und könnten vielleicht schon am 22. März lockern.

Die Menschen sollten die sozialen Kontakte weiterhin stark einschränken und sich strikte an die Fünf-Personen-Regel halten, so der Infektiologe. Die Mutationen seien ansteckender. «Wer jetzt wieder beginnt, Party zu machen und Freunde zu treffen, setzt unsere ganzen Erfolge aufs Spiel und nimmt schärfere Massnahmen in Kauf, anstatt zu möglichst schnellen Lockerungen beizutragen, solange die Fallzahlen weiter zurückgehen.»

Er macht darauf aufmerksam, dass in den letzten drei Tagen die Fallzahlen wieder gestiegen seien, was auf die Mutationen zurückzuführen sei. «Die Spitäler in den Kantonen Neuenburg und Waadt verzeichnen wegen der neuen Varianten bereits wieder steigende Hospitalisierungen», so Eggimann, der als Präsident der Ärzte der Westschweizer Ärztegesellschaft amtet.

«Planungssicherheit fehlt komplett»

In der Gastro-Szene stösst der Kurs des Bundesrats hingegen auf Unmut. Gastro-Suisse-Präsident Casimir Platzer spricht von einem «Schlag ins Gesicht». Dass ab dem 22. März, wenn überhaupt, erst die Terrassen geöffnet werden könnten, sei keine praxistaugliche Lösung.

Auch Elias Wagner, Inhaber des Restaurants Moosmatt in Luzern, sagt: «Die Planungssicherheit fehlt komplett.» Er wisse nicht, wie viele Waren er jetzt einkaufen solle und wie er seine Mitarbeiter einplanen solle. Er wünsche sich, dass die Behörden den Wirten mehr Orientierung gäben. «Und wenn wir im März öffnen können, muss dies auch in den Innenbereichen erlaubt sein – um auf der Terrasse zu frieren, kommen keine Gäste zu uns.»