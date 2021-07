Das musst du alles zu Olympia 2021 in Tokio wissen

Die 32. Austragung der Olympischen Spiele hätte eigentlich im Sommer 2020 in Tokio stattfinden sollen. Doch wegen der Corona-Pandemie wurden die Spiele um ein Jahr verschoben. Es ist das das erste Mal, dass die Sommerspiele ausserhalb des üblichen 4-Jahres-Rhythmus stattfinden. Bereits 1964 fanden die Sommerspiele in der japanischen Hauptstadt statt.

Wann ist die Olympia-Eröffnungsfeier?

Die Olympischen Spiele werden am Freitag, 23. Juli, feierlich eröffnet. Um 13 Uhr Schweizer Zeit findet diese im Olympiastadion von Tokio statt. Das Motto lautet «United by Emotions» – Vereint durch Emotionen.

Wann beginnen die Olympischen Spiele und wie lange dauern sie?

Offiziell beginnen die Sommerspiele mit der Eröffnungsfeier und sie enden am Sonntag, 8. August mit der Schlussfeier. Dort lautet das Motto «Worlds We Share» – Welten, die wir teilen.

Wo finden die olympischen Wettkämpfe statt?

In der japanischen Hauptstadt Tokio – oder zumindest in deren Umgebung. Die meisten Wettkämpfe werden innerhalb von acht Kilometern Entfernung vom olympischen Dorf stattfinden. Es gibt diverse Stadien und Hallen-Komplexe, die zur Verfügung stehen.

Wie gross ist die Zeitverschiebung zu Tokio?

Japan ist der Schweizer Zeit um sieben Stunden voraus. Wenn also die Eröffnungsfeier bei uns um 13 Uhr startet, ist es in Tokio 20 Uhr abends. Wer sich so viele Events wie möglich anschauen möchte, muss also früh aufstehen.