In der Schweiz regnets und regnets. Muss ich jetzt Sandsäcke kaufen, um mich vor Überschwemmungen zu schützen? Wer haftet für den Schaden? Die wichtigsten Fragen und Antworten.

Wasser in der Wohnung :

Wasser in der Wohnung : Das musst du als Mieter bei drohenden Überschwemmungen tun

1 / 8 Es regnet und stürmt seit Anfang Woche in der ganzen Schweiz. Tamedia/Urs Jaudas Seen und Flüsse treten vielerorts über das Ufer. 20min/Simon Glauser Noch bis Freitag soll es weiter regnen. 20min/News-Scout

Darum gehts Das Unwetter in der Schweiz hält an, Flüsse und Seen treten über die Ufer.

Nun droht Wasser in Häuser einzutreten.

20 Minuten erklärt, was dann zu tun ist und wer für den Schaden haftet.

Seen und Flüsse treten über die Ufer und es regnet immer weiter: Eine starke Gewitterzelle sorgt derzeit für Unwetter und Überschwemmungen in der ganzen Schweiz. Dabei hinterlässt der Sturm ein Bild der Zerstörung. Versicherungen gehen von Schäden in Millionenhöhe aus.

20 Minuten erklärt, was zu tun ist, wenn der Keller überschwemmt wird oder der Regen über den Balkon in die Wohnung läuft:

Was muss ich als erstes tun?

«Bei Überschwemmungen hat die eigene Sicherheit Vorrang», sagt Thierry Rudin, Produktmanager Privatkunden bei der Baloise-Versicherung. Im Notfall müsse die Feuerwehr oder Ambulanz gerufen werden. Droht keine Gefahr, sollte nichts verändert werden. «Denn das könnte die Schadenermittlung erschweren», so Rudin. Wer trotzdem etwas aus dem Wasser retten will, sollte den Schaden zuerst fotografieren. Das helfe, den Fall korrekt zu dokumentieren. Anschliessend sollte man erste Not- und Sofortmassnahmen vornehmen, wie Fenster abzudichten.

Wie kriege ich das Wasser wieder aus dem Haus?

Tritt Wasser in eine Wohnung oder den Keller ein, muss dieses nach Möglichkeiten abgepumpt werden. Dafür sollte laut Baloise umgehend die Feuerwehr benachrichtigt werden. Dann müssen gefährliche Gegenstände aus der Gefahrenzone geschafft werden. Anschliessend muss die Versicherung benachrichtig werden. Um Folgeschäden zu verhindern, sollten auch möglichst rasch Reparaturen veranlasst werden. «In der aktuellen Situation, in der das Unwetter über längere Zeit anhält, sollten zudem wertvolle Gegenstände nicht im Keller gelagert werden», so Rudin.

Wann muss ich die Vermietung informieren?

Mieterinnen und Mieter haben eine sogenannte Obhutspflicht. «Diese verpflichtet die Mietenden immer dann zu handeln, wenn der Wohnung ein Schaden droht», erklärt Fabian Gloor vom Mieterinnen- und Mieterverband Schweiz. Tritt Wasser in die Wohnung, muss die Vermietung sofort benachrichtigt werden. Ist diese nicht erreichbar und es droht durch den Wassereintritt grösserer Schaden zu entstehen, müssen Mieterinnen und Mieter laut Gloor die Feuerwehr selber alarmieren und gleichzeitig auch die Vermietung informieren.

Wer zahlt für den Schaden?

Für Schäden am Gebäude infolge von Hochwasser kommt die Gebäudeversicherung auf. Die Hausratsversicherung übernimmt die Kosten für Schäden an den persönlichen Gegenständen der Mieterinnen und Mieter. «Sofern eine Hausratversicherung abgeschlossen wurde», sagt Gloor. Mieterinnen und Mieter haben zudem Anspruch auf eine angemessene Mietzinsreduktion, wenn die Wohnung oder gewisse Teile der Wohnung wegen eines Wasserschadens nicht mehr oder nur eingeschränkt genutzt werden kann.

Muss ich Vorkehrungen treffen?

«Vorkehrungen gegen den Wassereintritt, die im Rahmen des Zumutbaren sind, wie beispielsweise die Fenster und Türen bei starkem Regen zu schliessen, müssen vom Mieter getroffen werden», sagt Gloor vom Mieterinnen- und Mieterverband Schweiz. Denn dabei handle es sich um Vorkehrungen, die ohne grösseren Aufwand und ohne Fachwissen von den Mietern selber vorgenommen werden können. «Weitere Vorkehrungen wie Sandsäcke verlegen sind dagegen nicht Sache der Mieter, sondern müssen von der Vermietung getroffen werden», so Gloor.

Wie absichern in einem Risikogebiet? Wer in einer Gegend wohnt, in der es öfters zu Überschwemmungen kommt, braucht keine zusätzliche Versicherung: Laut Thierry Rudin von der Baloise reicht dafür die normale Hausratversicherung. Diese deckt Schäden, die durch Hochwasser entstehen im Rahmen der Feuer- und Elementarschadendeckung oder der Wasserdeckung. «Die Versicherung kann aber nur finanzielle Schäden absichern, solche Schadenszenarien gehen jedoch oft auch mit grossen emotionalen Belastungen einher», sagt Rudin.