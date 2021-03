Hier will die SBB sparen

Vor knapp einem Jahr initiierte die SBB die Sparmassnahmen Einstellungsstopp in der Verwaltung sowie Abbau von Gleitzeit- und Ferienguthaben. Diese führt sie 2021 weiter. Zu den weiteren wichtigsten Posten und neu dazugekommen sind laut einem Sprecher des Bahnbetriebs personalrelevante Sparmassnahmen. So gibt es etwa keine Boni für sehr gute Ergebnisse und 0,3 Prozent der Lohnsumme der SBB gehen für individuelle Lohnmassnahmen von Mitarbeitenden in den tiefen GAV-Anforderungsniveaus drauf. Weiter kündigte CEO Ducrot im vergangenen Herbst an, dass im Bereich IT und Innovation, aber auch in der Werbung gespart werden soll. Der operative Bahnbetrieb hingegen werde nicht tangiert.