1. August: Regeln für den Feuerwerk-Einkauf im Ausland

Das Feuerwerk am ersten Abend vom Züri Fäscht 2023.

Nicht alle Feuerwerkskörper dürfen vom Ausland in die Schweiz importiert werden.

Das ist erlaubt

Wer Feuerwerkskörper importieren möchte, benötigt grundsätzlich eine Einfuhrbewilligung vom Bundesamt für Polizei (fedpol). Im Reiseverkehr dürfen jedoch pyrotechnische Gegenstände zu Vergnügungszwecken bis zu einem Gesamtgewicht von 2,5 Kilogramm brutto pro Person ohne Bewilligung eingeführt werden, sofern diese Feuerwerkskörper in der Schweiz erlaubt sind. «Dass die Ware eingeführt werden darf, heisst jedoch nicht automatisch, dass sie in der Schweiz auch abgebrannt werden darf (z. B. wegen Feuerverboten aufgrund von Trockenheit)», heisst es in der Medienmitteilung des Bundes.