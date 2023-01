Tankstellen-Streik : Das musst du beachten, wenn du heute mit dem Auto nach Italien fährst

Italiens Tankstellenpächter gehen ab Dienstag um 19 Uhr in einen Tankstellen-Streik. Das sind die Hintergründe und Auswirkungen auf die Schweizer Autofahrerinnen und Autofahrer.

Die Tankstellenpächter protestieren gegen eine «beschämende Verleumdungskampagne» sowie die ihrer Ansicht nach schlechten Massnahmen der Regierung in der Energiekrise.

Ab Dienstag um 19 Uhr tritt Italien in einen Tankstellen-Streik. Dieser soll bis Donnerstag um 19 Uhr dauern.

Einige Zapfhähne müssen in Betrieb bleiben.

Aus Protest haben drei Gewerkschaften ihre Mitglieder deshalb dazu aufgerufen, ab Dienstag um 19 Uhr in einen 48-stündigen Streik zu treten.

Der Ausstand beginnt um 19 Uhr und geht bis Donnerstag zur gleichen Zeit. An Autobahntankstellen soll es ab 22 Uhr für 48 Stunden keinen Sprit mehr geben. Die Gewerkschaften Faib, Fegica und Figisc/Anisa riefen ihre Mitglieder dazu auf, in dieser Zeit auch keine Selbstbedienung zu ermöglichen. Die Tankstellenpächter protestieren damit gegen eine «beschämende Verleumdungskampagne» sowie die ihrer Ansicht nach schlechten Massnahmen der Regierung in der Energiekrise.