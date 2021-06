Das Veterinäramt des Kantons Thurgau warnt vor dem Import von Heimtieren

Tollwut ist seit 1999 in der Schweiz ausgestorben, dies soll auch so bleiben.

Kantonstierärztin Pascale Wapf erklärt: «Erst nach 120 Tagen bricht eine Tollwut mit den uns bekannten Symptomen aus. In dieser Zeit wird das verdächtige Tier und dessen Zustand in der Quarantäne genau beobachtet und vom Fachpersonal mit grösster Vorsicht behandelt. Das Tollwutvirus ist auch für uns Menschen gefährlich und kann tödlich enden.» Bei Ausbruch der Krankheit oder in einem Zweifelsfall muss das Tier eingeschläfert werden. An einem lebenden Tier lässt sich eine Tollwutinfektion nämlich nicht nachweisen.