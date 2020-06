Das musst du draufhaben, wenn du Chef werden willst

KV-Lehre

«Kaufleute 2022»

«Kaufleute 2022» soll die Weiterentwicklung der kaufmännischen Grundbildung sicherstellen.

Es verbindet bewährte Elemente der heutigen Ausbildung mit notwendigen Innovationen. Die Kerngedanken vergangener Reformen werden weiterverfolgt: Fach-, Methoden-, Sozial- und Selbstkompetenzen an allen drei Lernorten – im Lehrbetrieb, an der Berufsfachschule und in den überbetrieblichen Kursen – integrieren und fördern, zu lebenslangem Lernen befähigen, selbstorganisiertes Lernen und Arbeiten fördern und begleiten. Die konsequente Orientierung an Handlungskompetenzen – also die Ausrichtung an den berufspraktischen Tätigkeiten – ist eine der ganz grossen Anliegen der Reform. Das stärkt die Berufsbildung und damit das duale Bildungssystem. (Quelle: Kaufmännischer Verband Schweiz)