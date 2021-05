Einkaufstourismus - Das musst du jetzt fürs Shopping in Deutschland wissen

Was haben die deutschen Behörden beschlossen? Am Mittwoch hat die deutsche Bundesregierung die Einreiseverordnung angepasst. Die für die Schweiz bedeutende Änderung ist, dass die sogenannte 24-Stunden-Regel in Baden-Württemberg wieder eingeführt wird: Eine quarantäne- und testfreie Einreise für Einkaufstouristen wird so wieder möglich. Zu einem Test verpflichtet sind nur Kurzaufenthalter, die aus einem Hochinzidenz- oder Virusvariantengebiet einreisen. Die Schweiz zählt für Deutschland nicht als Hochinzidenz-Gebiet.

Welche Geschäfte haben geöffnet?

Zur Eindämmung des Coronavirus gilt in Deutschland die sogenannte Bundesnotbremse. Sie regelt, dass ab gewissen Inzidenzwerten Shutdowns verhängt werden müssen. Gebiete wie Konstanz, die bei Schweizerinnen und Schweizern beliebt sind, konnten jedoch jüngst lockern: In Konstanz sind am Freitag im Einzelhandel Fachgeschäfte per «Click and Meet» oder «Click and Collect» geöffnet. Läden des täglichen Bedarfs wie Aldi, Lidl oder Müller empfangen ebenfalls Kunden. Restaurants und Terrassen bleiben indes zu, für die Verpflegung müssen Touristinnen und Touristen auf Take-Away zurückgreifen. Es empfiehlt sich also, sich im Lieblingsgeschäft vor dem Einkauf zu informieren, welche Regeln gelten. Der Einkaufsort Weil am Rhein führt ähnliche Bestimmungen.