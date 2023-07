Barbie: Google feiert Film von Greta Gerwig mit Easter Egg

1 / 3 Der Hype um den neuen «Barbie»-Film ist riesig. IMAGO/Picturelux Hauptdarstellerin Robbie sagte, der Film von US-Regisseurin Greta Gerwig sei «urkomisch», aber auch «sehr clever». «Er hat eine Menge zu sagen», sagte die australische Schauspielerin. IMAGO/Picturelux Wenn du auf Google nach dem Film, der Regisseurin oder den Hauptdarstellern suchst, erscheinen animierte pinkfarbene Sterne. IMAGO/Picturelux

Darum gehts Der mit Spannung erwartet «Barbie»-Film kommt am 20. Juli in die Schweizer Kinos.

Es wird damit gerechnet, dass es der erfolgreichste Film des Jahres werden wird.

Nun ist auch Google auf den Hype-Zug aufgesprungen und hat ein neues Easter Egg veröffentlicht, um den mit Spannung erwarteten «Barbie»-Film zu feiern.

Oberflächlich, hohl und ziemlich kindisch: Die Kultur rund um die berühmteste Puppe der Welt können wohl nur die wenigsten ganz ernst nehmen. Schliesslich ist bei «Barbie» alles so pink – und wie kann man schon etwas respektieren, das besonders viele kleine Mädchen mögen? Diese patriarchale Erwartungshaltung bricht der Film, der am 20. Juli in die Schweizer Kinos kommt. Schon vor seinem Erscheinen wird er im Netz ohne Ende gehypt.

Einen kleinen Hinweis darauf, dass es nicht ganz sinnentleert werden könnte, gibt schon der Name der Regisseurin. Greta Gerwig (39), die auch das Drehbuch schrieb, ist bereits seit ihrem Geschichtsdrama «Little Women» für ihren feministischen Blick bekannt. Und der definiert die Geschichte um die «stereotype Barbie» (Margot Robbie, 33), deren normales «Barbie»-Leben in einer normalen «Barbie»-Traumvilla in «Barbie»-Land ins Wanken gerät. Alles ändert sich, als sie bei ihrer perfekten, glitzernden Party mit all ihren hübschen Barbie-Freundinnen aus dem Nichts über den Tod spricht. So etwas ist in der pinken Fantasie-Utopie absolut unerhört.

Den Trailer zu «Barbie» siehst du hier. Warner Bros.

Google springt auf den Hype-Zug auf

Bei der Europa-Premiere des «Barbie»-Films sind Superstars wie Ryan Gosling und Margot Robbie am vergangenen Mittwochabend in London nicht über einen roten, sondern über einen pinkfarbenen Teppich gelaufen. Hauptdarstellerin Robbie sagte, der Film von US-Regisseurin Greta Gerwig sei «urkomisch», aber auch «sehr clever». «Er hat eine Menge zu sagen», sagte die australische Schauspielerin.

Nun ist auch Google auf den Hype-Zug aufgesprungen und hat ein neues Easter Egg veröffentlicht, um den mit Spannung erwarteten «Barbie»-Film zu feiern.



Such einfach nach «Barbie», der Regisseurin des kommenden Films, Greta Gerwig, oder einem der beiden Hauptdarsteller, Margot Robbie und Ryan Gosling, und schon erscheinen animierte pinkfarbene Sterne, die die gesamte Google-Ergebnisseite in einem Pinkton erscheinen lassen. Jetzt kannst du also bereits vor Filmstart in die «Barbie»-Welt leben - zumindest bei deiner Google-Suche.

