In Sulgen TG war am Samstag ein Auto auf einem Bahnübergang eingeschlossen. Es kam in der Folge zur Kollision mit einem Zug. Vorfälle dieser Art gibt es zahlreiche. Die SBB und die RhB raten, die Barriere zu durchbrechen.

Vorfälle wie der in Sulgen TG sind kein Einzelfall. Die Gründe dafür sind nicht immer ein Motor, der absäuft. Video: 20M

Darum gehts Am Samstag ist in Sulgen TG ein Thurbo in ein Auto geprallt.

Das Auto war auf dem Bahnübergang eingeschlossen.

Verletzt wurde niemand.

Dass Autos zwischen Barrieren eingeschlossen werden, kommt immer wieder vor.

SBB und RhB raten, die Barrieren zu durchbrechen.

Ein Autofahrer war am Samstagvormittag gegen 10.30 Uhr von Gutbertshausen in Richtung Weinmoosstrasse unterwegs. Gegenüber den Einsatzkräften der Kantonspolizei Thurgau gab er an, dass ihm der Motor beim Bahnübergang «verreckt» sei. «Er versuchte, ihn wieder zu starten, da näherte sich bereits der Thurbo aus Richtung Sulgen», sagt Michael Roth, Sprecher der Kapo TG, mit Bezug auf die Aussagen des Lenkers.

Der 42-Jährige und sein Beifahrer, ebenfalls ein Erwachsener, verliessen in der Folge das Fahrzeug. Die Barrieren senkten sich bereits. Trotz eingeleiteter Vollbremsung des Lokführers kam es zur Kollision mit dem Auto, das rund 30 Meter über das Gleis in eine Signalanlage geschoben wurde.

Verletzt wurde niemand, der Sachschaden dürfte über Einhunderttausend Franken betragen. Die Bahnstrecke musste zur Bergung des Autos sowie zur Behebung der beschädigten Infrastruktur gesperrt werden.

Laut Roth ist der Fahrer des Autos nicht im Kanton Thurgau wohnhaft. «Ob sich der Lenker richtig verhalten hat, wie genau der Unfall ablief und ob sich daraus rechtliche Konsequenzen für ihn ergeben, beurteilt schliesslich die Staatsanwaltschaft», so Roth. Die Polizei halte alles in einem Rapport fest und übergebe diesen dann der Staatsanwaltschaft. Ob es weitere unbeteiligte Zeugen gibt, die die Aussagen des Lenkers bestätigen können, ist Roth nicht bekannt.

Immer wieder Vorfälle

Der Vorfall von Samstag in Sulgen TG ist kein Einzelfall. Immer wieder kommt es vor, dass Fahrzeuge zwischen Bahnschranken eingeschlossen werden. Die Gründe dafür sind verschieden. Im Juni diesen Jahres wollte ein Autofahrer in Frasnacht TG auf der Frauenbadstrasse rückwärts den Bahnübergang in Richtung Seeweg überqueren. Dabei übersah er wohl das eingeschaltete Wechselblinklicht. Der Autofahrer wurde zwischen den Barrieren eingeschlossen. Trotz Vollbremsung des Lokführers kam es zum Zusammenprall. Das Auto wurde rund 80 Meter über das Gleis geschoben.

Verletzt wurde beim Vorfall im Juni 2020 niemand. Kapo TG

Im Oktober 2019 kam es in Uster ZH beinahe zu einem Crash. Eine Lenkerin war mit ihrem Auto zwischen den Barrieren eingeschlossen. Sie verliess das Auto und hatte es glücklicherweise nicht auf dem Gleis abgestellt, auf dem der Zug kam. Als die Barrieren wieder hochgingen, stieg die junge Frau laut einem Leser-Reporter in ihr Auto und fuhr weg.

Vorfall Oktober 2019 in Uster ZH.

In Uster ZH kam es bereits im Januar 2019 zu einem Vorfall bei einem Bahnübergang. Ein Leser-Reporter konnte beobachten, wie ein Auto den Bahnübergang bei schliessender Barriere noch passieren wollte. Ein Mann eilte der Lenkerin zu Hilfe und wollte das Auto wegfahren. Der Zug krachte in das Auto, während der Mann noch darin sass. Er wurde leicht verletzt. Die Lenkerin wurde von der Staatsanwaltschaft wegen der fahrlässigen Störung des Eisenbahnverkehrs und der mehrfachen fahrlässigen Verletzung der Verkehrsregeln verurteilt. Sie erhielt eine bedingte Geldstrafe von 150 Tagessätzen à 50 Franken. Hinzu kamen eine Busse von 1500 Franken sowie die Verfahrenskosten von 800 Franken.

Beim Unfall wurde eine Person leicht verletzt. Leser-Reporter

Während des WEF in Davos GR 2019 kam es gleich viermal zu Zwischenfällen, weil Autos zwischen den Barrieren standen. Verletzt wurde niemand. Am 22. Januar 2019 blieb ein Auto um 21 Uhr zwischen der geschlossenen Bahnschranke stehen. Ein Zug der Rhätischen Bahn konnte nicht mehr abbremsen und rammte das Auto. Dabei wurde das Auto mehrere Meter mitgeschoben.

In Rorschach SG kam es in der Vergangenheit ebenfalls zu zahlreichen Vorfällen.

Zu diesem Vorfall kam es im September 2018 in Rorschach SG. Leser-Reporter

Barriere durchbrechen

Im Zusammenhang mit einem Vorfall im Dezember 2019 in Littau LU erklärte SBB-Mediensprecher Oli Dischoe, dass solche Unfälle nur jenen passieren, die sich nicht an die Verkehrsregeln halten. «Wer sich korrekt verhält und bei blinkenden Signalen oder sich schliessenden Barrieren vor dem Bahnübergang anhält, kommt nicht in eine solche lebensgefährliche Situation», so Dischoe.

Falls man aber trotzdem einmal in solcher Lage sein sollte, rät er dringend dazu, «mit dem Auto die Barrieren zu durchbrechen», denn so entstehe ein viel geringerer Schaden, als wenn es zu einer Kollision kommen würde. Dem stimmt auch Yvonne Dünser, Sprecherin der RhB, zu. Ihr wurde die Frage im Zusammenhang mit den Vorfällen am WEF gestellt. «Die Schranken haben eine Sollbruchstelle und geben nach, sodass man mit dem Auto gut aus der Gefahrenzone kommt», so Dünser damals.