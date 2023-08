Strassenverkehrsgesetz in der Schweiz

Der Bundesrat hat im November 2021 die Botschaft zur Änderung des Strassenverkehrsgesetzes verabschiedet. Das Parlament hat in der Frühjahrssession Anpassungen am Strassenverkehrsgesetz (SVG) beschlossen. Diese treten nun gestaffelt in Kraft. In einer Mitteilung listet der Bund die Änderungen am SVG auf.