Der Hype um Bitcoin reisst nicht ab. Ob Profi-Trader oder Kleinanlegerin – jeder und jede will mit der digitalen Währung das grosse Geld verdienen. Mittlerweile gibt es gar Bitcoin-Gutscheine in Läden. Über 4000 Verkaufsstellen in der Schweiz nehmen die Kryptowährung ins Sortiment. Doch Investitionen in die Krypto-Währung bergen Risiken, die es zu kennen gilt.

Der Bitcoin-Kurs kann innerhalb von Stunden um mehrere tausend Dollar steigen. Umgekehrt ist aber jederzeit auch ein Kurssturz möglich. Es geht wild zu wie beim Aktienhandel an der Börse. 20 Minuten sagt dir, worum es beim Hype um Bitcoin geht.

Warum gibt es gerade so einen Bitcoin-Hype?

Weil der Bitcoin-Kurs von Rekord zu Rekord eilt. Mitte Februar knackte er erstmals die 50’000-Dollar-Marke – noch im März 2020 war der Kurs bei lediglich 5000 Dollar. Angetrieben werden die Kurse vor allem von der zunehmenden Unterstützung grosser Unternehmen wie Tesla. Nach dem Bezahldienst Paypal wollen nun auch die Kreditkartenfirmen Mastercard und Visa ihren Kunden die Bitcoin-Nutzung ermöglichen. Befeuert wird der Hype auch dadurch, dass Promis wie Rapper Jay-Z auf den Bitcoin-Zug aufspringen.

Wer steckt dahinter?

Der Erfinder des Bitcoins mit dem Pseudonym Satoshi Nakamoto ist ein Mysterium. Welche Person oder welche Personengruppe sich dahinter verbirgt, ist bis heute unbekannt. Immer wieder gibt es Spekulationen. So hiess es etwa in der US-Zeitung «New York Post», dass es sich um Tesla-Chef Elon Musk handeln könnte. Wer es auch ist, er dürfte mittlerweile steinreich sein. Denn der Bitcoin-Gründer soll mehr als eine Million Bitcoins halten. Das wären heute über 40 Milliarden Dollar.

Was sind Bitcoins überhaupt?

Es gibt tausende Digitalwährungen, doch die erste und die bekannteste ist Bitcoin. Die Alternativen werden schlicht Altcoins genannt. Der Bitcoin wurde 2009 als Reaktion auf die Finanzkrise geschaffen. Hinter der Digitalwährung steckt die Idee einer Währung, die unabhängig von Staaten, Zentralbanken und der Geldpolitik existiert. Anders als klassische Währungen werden digitale Zahlungsmittel nicht von einer zentralen Stelle kontrolliert, auch Buchungen müssen nicht von einer zentralen Stelle bestätigt werden.

Was sind die Vorteile?

Digitalwährungen bieten durch das offene Finanzsystem einige Vorteile. So kann das Geld rund um die Uhr transferiert werden und unterliegt ausserhalb der institutionellen Gerichtsbarkeit. Weil das Ganze ohne Bankeinrichtung klappt, ist der Handel auch günstiger. Ausserdem ist der Bitcoin im Vergleich zu herkömmlichen Währungen resistent gegen Geldentwertungen, weil es eine Begrenzung auf 21 Millionen Bitcoins gibt.

Was sind die Nachteile?

Risiken bei Bitcoin-Investitionen sieht der Blockchain-Experte Daniel Diemers vor allem in den Kursschwankungen. Laut dem Start-up-Coach und Co-Gründer der Technologiefirma SNGLR Group sind die digitalen Geldbeutel, Kryptobörsen und Speichermedien aber auch anfällig und noch nicht so sicher wie Aktien. Das Vertrauen wächst aber. Die Bitcoin-Blockchain laufe seit zehn Jahren ohne Unterbruch und werde von einer wachsenden Community getragen. Ein grosses Manko sieht er allerdings darin, dass es noch keine professionelle Bitcoin-Beratung etwa von Banken gibt. So weisen auch Verbraucherschützer auf die Gefahr hin, an unseriöse oder betrügerische Anbieter zu geraten.

Das ist die Blockchain Das Bitcoin-Netzwerk basiert auf einer von den Teilnehmern gemeinsam verwalteten dezentralen Datenbank, der Blockchain. Sie bezeichnet eine dezentral organisierte Kette von Daten, die die Informationen zu sämtlichen Transaktionen enthält, die je zwischen den Computern eines Netzwerks getätigt wurden. Alle Teilnehmer verfügen über dieselben Informationen, die nicht manipuliert werden können, solange niemand die Mehrheit der Rechenleistung besitzt. Durch diese Funktionsweise werden Mittelsmänner theoretisch komplett überflüssig. Handel ist auf transparente Art und Weise direkt zwischen den Teilnehmern möglich.

