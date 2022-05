Das musst du über den Eurovision Song Contest 2022 in Turin wissen

In einer Woche startet der ESC in Turin in die 66. Runde. Die Schweiz wird von Marius Bear vertreten. Wir fassen alle wichtigsten Daten und Fakten rund um den Musikevent zusammen.

1 / 16 Marius Bear (28) bereitet sich derzeit in Turin auf den ESC vor. SRF/Benjamin Ramsauer Sein aktueller Tagesablauf: «Wir arbeiten im Hotel am Auftritt – mit Vocal-Coaching und dem Durchgehen der Choreografie. Wir produzieren Material für Social Media, ich beantworte Interview-Fragen und arbeite an Songs und Auftritten», verrät der Musiker gegenüber 20 Minuten. SRF/Benjamin Ramsauer Der Appenzeller ist am Freitag mit dem Car Richtung Italien aufgebrochen – und somit in sein wohl grösstes musikalisches Abenteuer gestartet. SRF_Benjamin Ramsauer

Darum gehts Noch sieben Mal schlafen, dann werden wieder Träume wahr: In einer Woche startet der Eurovision Song Contest in der italienischen Stadt Turin.

Die Schweizer Hoffnung Marius Bear (28) ist schon vor Ort und bereitet sich intensiv auf seinen grossen Auftritt vor.

«Die ESC-Bühne ist die grösste, auf der ich je gespielt habe. Das haut mich um!», sagt der Appenzeller zu 20 Minuten.

Mit «Boys Do Cry» will er am 10. Mai das Publikum begeistern. Am 14. Mai findet dann das grosse Finale statt.

Was du sonst noch über den ESC wissen musst, erfährst du hier.

Wer vertritt die Schweiz am ESC?

Marius Bear aus Enggenhütten im Kanton Appenzell Innerrhoden wird die Schweiz am 66. Eurovision Song Contest vertreten – und zwar mit seinem selbst geschriebenen Song «Boys Do Cry». Der 28-Jährige wurde hierzulande mit seinem Cover von «I Wanna Dance With Somebody» einem breiten Publikum bekannt.

Wo findet der ESC statt?

Dieses Jahr geht der Songcontest in Turin vonstatten, zumal die Band Måneskin 2021 mit dem Song «Zitti E Buoni» den Musikwettbewerb 2021 gewonnen hat. «Die Stadt lädt echt dazu ein, sie zu erkunden», sagt Marius Bear, der mittlerweile in der italienischen Stadt angekommen ist, zu 20 Minuten. «Ich bin schon durchgeschlendert, habe einen Espresso getrunken, ein Gelato gegessen und mich von der Stimmung einlullen lassen. Und natürlich hab ich schon fein gegessen», verrät der Sänger. Was er besonders schätzt: «Die Häppchen, die es zum Apéro gibt.»

Der Austragungsort: PalaOlimpico. Das Stadion umfasst rund 18’500 Plätze und wurde im Jahr 2005 eröffnet. «Es war ein sehr spezieller Moment für mich, das erste Mal auf der ESC-Bühne zu stehen. Auf das habe ich nun seit Monaten hingearbeitet», so der Appenzeller. Und ergänzt: «Sie ist die grösste, auf der ich je gespielt habe. Das haut mich um! Ich freue mich mega.»

Wann findet der ESC statt?

Vom 10. bis am 14. Mai. Am Dienstag, dem 10. Mai, startet der Musikwettbewerb mit dem ersten Halbfinale – mit Schweizer Beteiligung. Zwei Tage danach, am 12. Mai, folgt das zweite Halbfinale. Ins Eingemachte geht es für die übrig gebliebenen 25 Teilnehmer-Länder dann am Samstag, dem 14. Mai, wenn im grossen Finale die ESC-Gewinnerinnen oder -Gewinner gekürt werden.

Wo kann ich mir den ESC ansehen?

Die beiden Halbfinale werden am Dienstag und Donnerstag jeweils ab 21 Uhr auf SRF 2 ausgestrahlt. Das grosse Finale läuft am Samstag auf SRF 1 – ebenfalls ab 21 Uhr.

Wer hat die besten Gewinnchancen?

Blickt man auf die aktuellen Wettquoten, wird schnell klar: Die ukrainische Band Kalush Orchestra hat mit ihrem Song «Stefania» die Nase vorne. Relativ weiter dahinter: Italien mit der Ballade «Brividi» von Mahmood (29) und Blanco (19) auf Platz zwei und das Lied «Hold Me Closer» der schwedischen Teilnehmerin Cornelia Jakobs (30) auf Platz drei.

Die Schweiz liegt unter allen 40 teilnehmenden Ländern auf Platz 15. Marius selbst wolle sich nicht viel Druck auferlegen. «Ich möchte mit meinem Song die Herzen berühren und das geht nur, wenn das Lied und meine Darbietung im Vordergrund stehen – und nicht, dass ich gewinnen will.»

Seine Mitstreiterinnen und Mitstreiter hat der Appenzeller bereits kennengelernt. «Schon bei einer Vorrunde in Madrid habe ich einige der Künstlerinnen und Künstler getroffen und wir haben einen gemeinsamen Whatsapp-Chat. Es ist toll, direkt mit ihnen in Kontakt zu sein», so der Musiker. «Ich freue mich sehr, wenn ich sie bei der Eröffnungszeremonie und auch bei den Proben sehen kann. Aufgrund der Corona-Pandemie schränken wir uns aber immer noch ein – schliesslich möchte ich am nächsten Dienstag auf der Bühne stehen und nicht im Zimmer in Isolation feststecken.»

Wer moderiert den ESC?

Gleich drei bekannte Gesichter führen durch den grössten Musikcontest der Welt: der libanesisch-britische Musiker Mika (38), die italienische Sängerin Laura Pausini (47) und der italienische Moderator Alessandro Cattelan (41).

Wie gut hat die Schweiz in den letzten Jahren abgeschnitten?

Marius Bear tritt die Nachfolge von Gjon's Tears an. Mit seinem Song «Tout l‘univers» erreichte dieser im Vorjahr den dritten Platz für die Schweiz. Luca Hänni schaffte es beim Eurovision Song Contest 2019 in Tel Aviv auf den vierten Platz. Der Berner trat mit dem Song «She Got Me» auf.

Der letzte Schweizer ESC-Sieg war übrigens im Jahr 1988. Céline Dion (54) holte sich damals mit dem Song «Ne partez pas sans moi» in der irischen Hauptstadt Dublin den Sieg. Zuvor konnte nur Lys Assia den Contest für die Schweiz gewinnen: Bei der ersten ESC-Ausgabe im Jahr 1956 räumte sie in Lugano mit dem Song «Refrain» ab.

