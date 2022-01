Ex-Raiffeisen-Chef – Das musst du über den Mega-Prozess gegen Pierin Vincenz wissen

Ausserdem soll er mit dem Spesenkonto der Bank Privatreisen und zahlreiche Besuche in Stripclubs und Kontaktbars bezahlt haben.

Am 25. Januar startet der Mega-Prozess gegen Ex-Raiffeisen-Boss Pierin Vincenz und weitere Angeklagte.

Die Schweiz wartet gespannt auf den Mega-Prozess gegen Ex-Raiffeisen-Boss Pierin Vincenz. Der 65-jährige Bündner, der lange als der letzte bodenständige Banker am Schweizer Finanzplatz galt, ist tief gefallen: Vom Banker of the Year zum Angeklagten, der vor dem Nichts steht.