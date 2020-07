Erstes Rennen nach Corona

Das musst Du über den Saisonstart in der Formel 1 wissen

Am Wochenende startet die Königsklasse des Motorsports verspätet in die Saison 2020. Die wichtigsten Fragen und Antworten dazu.

Welchen Einfluss haben die Corona-Beschränkungen?

Wer hat die Pause am besten genutzt?

Bei den Wintertests fuhr Mercedes mit Weltmeister Lewis Hamilton wieder in die Favoritenrolle. Doch das ist vier Monate her. Seither waren die Fabriken wochenlang geschlossen, viele Rennställe in Kurzarbeit. Mit ihren finanziellen und technischen Möglichkeiten dürften die Top-Teams am ehesten die Chance genutzt haben, die Lehren aus den Probefahrten im Februar in Updates für die Autos umzusetzen. Ferrari allerdings will so massiv ins ursprüngliche Konzept eingreifen, dass die neuen Bauteile fürs Auto erst beim dritten Saisonrennen in Ungarn bereitstehen.