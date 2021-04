Noch bis 30. April gültig - Das musst du über den Umtausch der alten Nötli wissen

Die Schweizerische Nationalbank (SNB) hat am Mittwoch das Aus für die achte Banknoten-Serie angekündigt . Die Nötli verlieren schon am 30. April ihren Status als gesetzliches Zahlungsmittel und können darum fast nirgends mehr zu Zahlungszwecken verwendet werden. Besitzer der alten Nötli sollen sie bei der SNB umtauschen.

Welche Noten trifft es?

Diese alten Noten hat doch eh niemand mehr im Portemonnaie, oder?

Warum gab die SNB das Nötli-Aus so kurz zuvor bekannt?

Die SNB kündigte schon im Jahr 2019 bei der Einführung der aktuellen neunten Nötli-Serie an, dass die alten Banknoten 2021 auslaufen werden. Nun hat sie das Datum konkretisiert. Dass es von der Bekanntgabe des Datums bis zum Aus so knapp wurde, sei ein Standardprozedere, sagt ein Sprecher. Auf die Frage, warum die SNB nicht schon früher informierte, entgegnet er, dass die Nationalbank schon beim letzten Rückruf vor zwanzig Jahren erst zwei Tage vor dem Notenaus über das Datum informiert habe. Im Gegensatz zu damals sind die Noten nun ohne Ablaufdatum umtauschbar, wie der Sprecher sagt.

Kann ich wirklich ohne Frist umtauschen?

Kann ich die Nötli nach 30. April echt nirgendwo mehr nutzen?

Wo kann man die alten Nötli umtauschen?

Besitzer der alten Nötli können sie bei der SNB umtauschen lassen und erhalten den Betrag eins zu eins in neuen Noten zurück. Das geht entweder per Post oder an den Kassenstellen der SNB in Bern und Zürich. Weitere Umtauschmöglichkeiten gibt es bei den Agenturen der SNB, die von den Kantonalbanken in Appenzell, Chur, Fribourg, Genf, Glarus, Liestal, Luzern, Sarnen, Schaffhausen, Schwyz, Sion, Stans und Zug.