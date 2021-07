Superspreader-Events - Das musst du über die Check-In-Funktion der Corona-App wissen

Ende Juni verabschiedete der Bundesrat neue, grosse Öffnungsschritte. Sie bieten die Möglichkeit zu Treffen in grösseren Gruppen im beruflichen oder privaten Umfeld. Auch das Teilnehmen an Veranstaltungen, Kultur-Events oder Sportanlässen ist wieder möglich. Die neue Version der SwissCovid-App ermöglicht mit einer neuen Check-In-Funktion, das Risiko von Superspreader-Events klein zu halten. Sie soll als Ergänzung zum Contact-Tracing bei kleineren Veranstaltungen zum Einsatz kommen. Die wichtigsten Fragen und Antworten:

Was hat sich geändert?

Die SwissCovid-App besitzt in ihrer neuen Version eine Check-In Funktion: Mit dem Fokus auf Veranstaltungen soll sie helfen, Infektionsketten frühzeitig zu unterbrechen.

Wie funktioniert das?

Die SwissCovid-App meldet doch schon enge Kontakte mit infizierten Personen. Warum braucht es die Check-In-Funktion?

Die Check-In Funktion richtet sich als Ergänzung des Contact-Tracings speziell an kleinere Veranstaltungen. Da sich die Gäste mit dem QR-Code der Einladenden einchecken können, werden alle Gäste im Falle einer Ansteckung informiert. Ohne diese Funktion tauschen Mobiltelefone innerhalb der Reichweite von Bluetooth lediglich untereinander zufällige Identifizierungscodes aus. Da die Check-In Funktion über den QR-Code läuft, funktioniert sie über grössere Distanzen und Treffen in Innenräumen.

Wann soll ich die Check-In-Funktion verwenden?

Das BAG schlägt vor, die Funktion bei privaten Zusammenkünften wie Geburtstagsfesten oder Hochzeiten, an kulturellen Anlässen wie Musikproben oder kleineren Konzerten, bei sportlichen Anlässen wie Trainings oder Wettkämpfen, am Arbeitsplatz, an Universitäten und Hochschulen für Vorlesungen oder Seminare zu nutzen.