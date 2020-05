Contact-Tracing

Das musst du über die Corona-App wissen

Schweizer Forscher entwickeln eine App, die vor einer möglichen Corona-Ansteckung warnt. Wie funktioniert sie und wie gut sind deine Daten geschützt?

Wo stehen wir in der Entwicklung?

Wie funktioniert die App?

Die App funktioniert über Bluetooth und dient dem sogenannten «Digital Contact-Tracing». Sie registriert Begegnungen mit anderen Personen und speichert deren Kontaktdaten und die Zeit des Treffens anonym. Wenn man danach positiv auf das Coronavirus getestet wird, kann man diese Information mit den anderen Nutzern teilen. So werden alle Personen gewarnt, die durch einen engen Kontakt möglicherweise infiziert worden sind. Damit keine Falschmeldungen verbreitet werden können, soll man beim Corona-Test einen einmaligen Code bekommen, um die Meldung in der App zu verschicken.

Wo gibt es Probleme?

Das System der Schweizer App ist dezentral aufgebaut, was laut den Forschern die persönlichen Daten besser schützt (siehe Box). Neben Salathé plädieren auch über 300 weitere Wissenschaftler für den dezentralen Ansatz: «Es ist absolut entscheidend, dass wir nicht ein Werkzeug schaffen, welches ermöglichen würde, Daten über die Bevölkerung in grossem Stil zu sammeln», heisst es in einem Brief von über 300 Wissenschaftlern, der am Montag veröffentlicht wurde.